Rostock

Unbekannte haben sich seit Dienstag in Rostock, im Landkreis Rostock sowie im Bereich Wismar am Telefon fälschlicherweise als Polizisten oder Verwandte ausgegeben.Nach Polizeiangaben erkundigten sie sich nach Bargeld und Schmuck oder forderten höhere Summen Geld, zum Beispiel, um angeblich Immobilien zu kaufen.

Bisher geht das Polizeipräsidium Rostock davon aus, dass es zu keiner Geldübergabe kam. Die Angerufenen – ausschließlich ältere Menschen – durchschauten die Masche und beendeten das jeweilige Telefonat. Es ist davon auszugehen, dass es weiterhin zu Anrufen kommen kann.

Die Polizei warnt: – Seien Sie misstrauisch, insbesondere wenn sich Personen am Telefon nicht mit Namen vorstellen und sich als Bekannte oder Verwandte ausgeben. - Beenden Sie das Gespräch, wenn Ihnen der Anruf verdächtig vorkommt und Geld gefordert wird. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Machen Sie keine Angaben zu familiären oder finanziellen Verhältnissen. - Vertrauen Sie nicht den im Display angezeigten Telefonnummern. Diese könnten vorgetäuscht sein. - Informieren Sie ältere Verwandte, Bekannte oder Nachbarn über die facettenreichen Maschen der Telefonbetrüger und stellen Sie sich als Ansprechpartner zur Verfügung. - Wenden Sie sich im Zweifel an die Polizei. - Wenden Sie sich an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind.

Weitere Informationen zum Thema Trickbetrug finden Sie im Internet unter http://www.polizei-beratung.de/

OZ