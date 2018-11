Dummerstorf

Zu einem besonderen Einsatz, der eine Vielzahl an Bürgern beunruhigte, kam es am Mittwochabend in Dummerstorf (Landkreis Rostock). Es gab viele Nachfragen.

Laut Polizei handelte es sich um einen Einsatz, bei dem ein psychisch kranker Mann seinen Suizid ankündigte. Da dieser im legalen Besitz von Waffen ist, ging die Polizei auf Nummer sicher und riegelte die betroffene Straße in dem Wohngebiet weiträumig ab. Da eine konkrete Gefahr nicht ausgeschlossen werden konnte, kam schließlich das Spezialeinsatzkommando (SEK) zum Einsatz. Allerdings konnte die Situation in den späten Abendstunden glimpflich aufgelöst werden, die Spezialeinheit verschaffte sich mit einem Schlüssel Zutritt zur Wohnung und traf den Mann dort an. Er wurde anschließend von Sanitätern und einem Notarzt untersucht.

Grundsätzlich, so die Polizei, werde nicht über Suizide berichtet. Da dieser Einsatz aber stark öffentlichkeitswirksam war und es zahlreiche besorgte Nachfragen gab, entschied man sich für eine kurze Aufklärung.

Schnelle Hilfe im Notfall bei Suizidgedanken: Die Telefonseelsorge ist telefonisch unter 0800 111 0 111 zu erreichen. Dort sind ausgebildete Helfer rund um die Uhr für Betroffene da.

Stefan Tretropp