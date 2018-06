Mittwochnachmittag, 13 Uhr: Ein Angler mit Schirmmütze sitzt auf dem Steg am Fährhaus und blickt auf die Innenstadt. Um ihn herum stehen Kameraleute, Beleuchter, Tontechniker sowie Regisseur und Drehbuchautor Damir Lukacevic. Für den gebürtigen Kroaten ist es sein Debüt in der Fernsehreihe „Polizeiruf 110“. Für den Angler, Charly Hübner, ist es bereits der 20. Auftritt als Rostocker Kommissar Alexander Bukow an der Seite von Katrin König, gespielt von Anneke Kim Sarnau. Seit Montag ist das Filmteam in der Stadt, denn die Handlung der Filme spielt in Rostock. Zwar werden die Filme aus Kostengründen zu großen Teilen in Hamburg gedreht, damit es aber im Film nach Rostock aussieht, sind Drehtage an der Warnow unerlässlich und für das Team immer eine willkommene Abwechslung.

Arbeitstitel der Folge, die 2019 ausgestrahlt wird, ist „Dunkler Zwilling“ und es geht um einen Serienmörder, verrät Regisseur Lukacevic. Der Tatort ist in der Nähe der Neptun-Schwimmhalle. Außerdem gibt es eine Szene in der Uni-Bibliothek in der Südstadt. Gestern ist am Gehlsdorfer Ufer das Schlussbild entstanden – mit König und Bukow auf dem Steg.

Während einer Drehpause fotografiert Charly Hübner die Stadtsilhouette mit dem Telefon. „Hier haben wir auch den ersten Teil der Reihe gedreht“, erinnert er sich. „Da hinten, Am Strande 23, habe ich früher mal gewohnt.“ Er komme immer wieder gern nach Rostock, geht mit Hündin Maggy im Lindenpark spazieren, springt auch mal in die Ostsee. „Und ich liebe die Südstadt“, sagt er. „Diese Mischung aus Aufbruch und sozialistischer Architektur ist eine tolle Kulisse.“ Auch Kollegin Sarnau liebt die Stadt, besucht immer wieder Freunde hier.

„Wir lieben alle die Stadt und das Land Mecklenburg-Vorpommern. Darum machen wir ja auch diesen Job“, sagt Hübner und bezieht sich auf die Kritik zum zuletzt gezeigten, recht düsteren Rostocker „Polizeiruf 110“. Natürlich gehe es im Krimi um Mord und Totschlag: „Da scheint nicht immer die Sonne bei blauem Himmel!“ Man dürfe aber auch nicht vergessen, dass die Filme Fiktion – Unterhaltung – seien und keine Dokumentationen.

Wie die Beziehung zwischen Bukow und König sich entwickelt? „Ambivalent“, sagt Hübner. „In verschiedenen Aggregatzuständen“, sagt Sarnau. In der Handlung geraten die beiden oft aneinander, gleichzeitig liegt ein gewisses Knistern in der Luft. „Die nächste Folge, die im Herbst ausgestrahlt wird, ist so eine Art Zwischenstation für die weitere Entwicklung“, sagt Hübner. „Dort wird es zunächst zu einem Bruch zwischen den beiden kommen.“ Davon kann bei den Dreharbeiten keine Rede sein. Hier ist die Stimmung kollegial, fast familiär. Und hin und wieder erklingt Königs – oder Sarnaus – markantes Lachen.

Seit 2010 ermitteln die Kommissare Alexander Bukow und Katrin König sonntagabends im Fernsehen. Sendetermin: 2019. Vorher gibt es noch die Folgen 18 und 19 zu sehen, eine davon bereits im Herbst.

