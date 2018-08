Rostock

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die aus Betreuungseinrichtungen der Hansestadt verschwinden und vermisst gemeldet werden, steigt weiter: Allein im Juni wurden 163<TH>Fälle bei der Polizei angezeigt – Tendenz noch weiter steigend. Und eine Lösung scheint nach wie vor nicht in Sicht. Auch eine mehrstündige Sondersitzung des Jugendhilfeausschusses gestern Abend brachte wenig neue Ansätze. Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) will eine Arbeitsgruppe gründen, in der Fachleute über die „Problem-Kids“ beraten. In den Fokus der Kritik geraten indes mehr und mehr die Träger der Einrichtungen.

Polizei-Chef: Können die Kinder kaum mehr schützen

Auslöser der Debatte war eine neue Welle von Jugendgewalt und -kriminalität in der Hansestadt, die unter anderem in Massenschlägereien vor dem Kröpeliner Tor gipfelte. Ein Großteil dieser Straftaten – Körperverletzung, Raub, Diebstahl, Drogen- und auch Sexualdelikte – soll auf das Konto von Jugendlichen gehen, die in der Obhut der Stadt in Heimen leben. „Als ich 2007 nach Rostock kam, hatten wir 200 vermisste Kinder pro Jahr“, so Rostocks Polizeichef Michael Ebert. Mittlerweile sei die Zahl der Vermisstenfälle auf mehr als 1000 angestiegen. „Die Ausreißer bewegen sich in sozialen Randgruppen – in einer Klientel, in der sie selbst schnell zu Opfern oder auch Tätern werden.“ Die Zahlen geben ihm Recht: Von 125 Kindern und Jugendlichen, die 2017 mindestens einmal vermisst gemeldet wurden, waren 31 Opfer einer Straftat geworden. 72-mal wurden die Problem-Kids zu Täter. Sieben dieser Jugendlichen sitzen in Haft – weil zum Teil mehr als 60 Strafverfahren gegen sie geführt werden. „Wir können diese Vielzahl von Vermisstenfällen nicht mehr verantwortungsvoll abarbeiten“, so Ebert. Sein Stellvertreter, Kripo- Chef Sebastian Schütt, wurde noch deutlicher: Den Ermittlern seien erste Fälle bekannt, in den junge Ausreißerinnen zur Prostitution angeboten wurden. Die Sachbearbeiter der Polizei, so Schütts Eindruck, hätten zu den Problem- Kids mittlerweile ein engeres Verhältnis als die Erzieher.

Bockhahn: Neue Konzepte sind in Arbeit

Auch ihn mache jeder einzelne Fall betroffen, sagt Sozialsenator Bockhahn (Linke). „Wir nehmen das nicht auf die leichte Schulter.“ Das Amt prüfe bereits, ob zusätzliche Sozialarbeiter auf den Straßen hilfreich sein könnten. Aber: „Die Träger und wir haben ein Problem: Uns fehlen Fachkräfte.“ Mehr als 40 Stellen für sogenannte „Fall- Manager“, als Betreuer auf Seiten des Amtes, seien in Rostock vorgesehen. „13 Stellen sind aber unbesetzt“, so Bockhahn. Bei den Trägern sehe es nicht besser aus: „Es fehlen auch dort Pädagogen und Erzieher.“ Kinder und Jugendliche einzusperren – das komme für ihn nicht in Frage. „Und das ist auch nicht gestattet.“ Er habe aber untersagt, dass die Träger Jugendliche tagsüber abweisen und sich selbst überlassen. „Wir arbeiten an neuen Konzepten, wie wir die Jugendlichen tagsüber betreuen.“

Richterin: Stadt muss Geld in die Hand nehmen

Dass Träger Jugendliche oftmals tagsüber sich selbst überlassen haben – das bestätigte auch Dagmar Lüthke, Jugendrichterin am Amtsgericht Rostock. „Das habe ich während vieler Strafverhandlungen gehört. Aber wir müssen die Jugendlichen betreuen, sonst driften sie ab. Da müssen wir Geld in die Hand nehmen für zusätzliches Personal.“ Auch Steffen Kästner, CDU-Politiker und Leiter der Christophorusschule, warb dafür, dass Problem schnell und gemeinsam anzugehen: „Wir hatten einen Schüler, der andere beklaut und dann sein Mobiliar aus dem Fenster geworfen hat. Wir haben ihn nach Berlin abgeschoben. Ja, da haben wir versagt. Wir müssen jetzt etwas tun. Diese Jugendlichen führen uns alle an der Nase rum.“

Andreas Meyer