Rostock

Bei einem Verkehrsunfall in der Rostocker Innenstadt ist am Dienstag eine junge Fahrradfahrerin verletzt worden. Sie war mit einem Abschleppfahrzeug kollidiert. Wie es von der Polizei hieß, kam es gegen 8.30 Uhr Am Strande, schräg gegenüber der Petrikirche, zu dem Unfall. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr die 29-jährige Radfahrerin bei grüner Ampel in Richtung des Stadthafens. Ein von der Vorpommernbrücke kommender Abschleppwagen bog, ebenfalls bei grüner Ampel, nach rechts in Richtung des Aida-Gebäudes ein, der Fahrer übersah dabei offenbar die Fahrradfahrerin, die Vorfahrt hatte. So kam es zum Zusammenstoß, nach dem die 29-Jährige auf den Asphalt stürzte. Augenzeugen verständigten umgehend den Notruf, wenig später trafen Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei ein. Die 29-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer des Abschleppwagens.

Stefan Tretropp