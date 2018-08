Rostock

Ein Randalierer hat am frühen Sonntagmorgen für einen Großeinsatz in der Rostocker Innenstadt gesorgt. Die Polizei wurde gegen 6 Uhr zu dem randalierenden Mann in die Pädagogienstraße gerufen. Laut Aussage der Beamten soll der 30-Jährige sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben.

In der Rostocker Innenstadt hat ein 30-Jähriger Mann Gegenstände aus dem Fenster geworfen. Nur mithilfe der Feuerwehr konnten die Beamten ihn festsetzen.

Anwohner wurden geweckt, weil dieser bei offenem Fenster laut schrie, in der Wohnung randalierte und Gegenstände auf den Fußweg warf. Die Polizei kam gleich mit mehreren Streifenwagen und versuchte in die Wohnung des Mannes zu gelangen, was jedoch nicht gelang.

So riefen sie die Berufsfeuerwehr zur Hilfe. Diese wiederum musste sogar eine Drehleiter einsetzen. Polizisten ließen sich damit bis zum geöffneten Fenster der Wohnung des Randalierers fahren. „Da eine Gefährdungslage für die Person nicht ausgeschlossen werden konnte, verschafften sich Einsatzkräfte der Polizei gemeinsam mit der Feuerwehr Zutritt zur Wohnung“, kommentierte ein Sprecher der Polizei.

Zu diesem Zeitpunkt hatte der Mann schon diverse Gegenstände nach draußen geworfen. So landeten unter anderem ein Kissen, ein Buch, Zahnbürste und ein Kamm auf dem Fußweg. Den Beamten gelang es schließlich, den Mann festzusetzen. Wie es hieß, befand er sich allein in der Wohnung, andere Bewohner wurden nicht gefährdet. Der Einsatz ging nach rund anderthalb Stunden zu Ende. Der 30-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

OZ/Tretropp