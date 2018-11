Rostock

Unbekannte haben am Montagabend einen Supermarkt in der Hansestadt Rostock ausgeraubt. Laut Polizei drangen drei Maskierte gegen 19.30 in das Geschäft in der Pablo-Picasso-Straße ein. Von diesen lenkten zwei eine Kassiererin ab, ein dritter junger Mann hebelte eine Kasse und entnahm das Geld. Als die Kassiererin dies bemerkte und einschreiten wollte, stellte sich ihr zwei der Männer in den Weg und bedrohten sie mit Holzlatten.

Holzlatten-Räuber fliehen zu Fuß

Nachdem der Überfallalarm ausgelöst wurde liefen die drei Unbekannten zu Fuß davon. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz. Im Rahmen der Fahndung im näheren Umfeld, bei der die Polizei auch einen Hund einsetzte, konnten die Beamten schließlich drei Personen feststellen, auf die die Täterbeschreibung passen könnte. Ob es sich auch tatsächlich um diese handelt, müssen weitere Ermittlungen ergeben. Unklar ist derzeit noch, wie viel Bargeld erbeutet wurde. Der Konsum schloss nach dem Zwischenfall. Kriminalbeamte nahmen am Tatort Spuren auf, die Ermittlungen laufen.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen und Personen, die Hinweise zum Tathergang, zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen machen können, sollen sich bei der Polizei melden unter 0381 49161616 oder bei der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.

kst/Tretropp/RND