Rostock

Dreister Raubüberfall im Rostocker Nordosten: Sonntagmittag hat ein mit einem Messer bewaffneter Mann im Stadtteil Toitenwinkel eine Frau überfallen und ihre Handtasche erbeutet. Der Räuber floh unter anderem mit einem Linienbus. In diesem wurde er auch von der Polizei gestellt.

Messer-Mann kippt Tasche auf Wiese aus

Der Vorfall hatte sich laut Polizei gegen 12.30 Uhr an der Bushaltestelle Urho-Kekkonen-Straße ereignet. Wie es hieß, hatte der Mann, zu dem derzeit noch keine weiteren Angaben vorliegen, die Frau mit einem Messer bedroht. Nachdem er ihre Handtasche geraubt hatte, flüchtete der Täter in Richtung des Hölderlinwegs nach Dierkow. Dort, an einem Durchgang, durchsuchte er die Handtasche nach Wertsachen. Ausgekippt ließ er den Inhalt auf einer Wiese zurück und setzte seine Flucht fort. Ob er am Ende tatsächlich etwas erbeuten konnte, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Hinweis vom Busfahrer führt zu Räuber

Die Polizei suchte mit mehreren Streifenwagen im näheren Umkreis nach dem flüchtigen Mann. Der entscheidende Hinweis kam wenig später von einem Busfahrer aus dem Stadtteil Gehlsdorf, der den mutmaßlichen Räuber als Fahrgast wieder erkannte. So gelang es den Beamten, ihn im Bus vorläufig festzunehmen. Die weiteren Ermittlungen dauern gegenwärtig an.

Tretropp/kst/RND