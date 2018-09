Rettung der Schleuse am Mühlendamm ist möglich

Rostock Rostock - Rettung der Schleuse am Mühlendamm ist möglich Ein Gutachten schlägt eine Verkleinerung und touristisches Konzept für das Areal vor. Der Verein Mühlendammschleuse möchte das technische Denkmal in der jetzigen Größe erhalten. Die Stadt Rostock will einen Teil der Warnow vom Bund übernehmen.

Detlef Krause steht an der Mühlendammschleuse in Rostock. Er möchte eine Sanierung in der jetzigen Form. Quelle: Ove Arscholl