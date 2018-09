Rostock

Der Unfall hatte sich laut Polizei gegen 10.45 Uhr in der Goethestraße zugetragen. Der Fahrer eines Skoda gab gegenüber der Polizei an, aufgrund eines vor ihm abbiegenden Wagens dahinter gehalten zu haben. Plötzlich habe er einen lauten Knall wahrgenommen. Ein dahinter fahrender Rollerfahrer wurde von einem weiteren Skoda gerammt und auf sein Auto geschoben. Der Rollerfahrer stürzte daraufhin zu Boden.

Zeitweilig kam es zu Verkehrsbehinderungen

Rettungskräfte kümmerten sich um ihn, er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. An den Autos entstand vergleichsweise geringerer, am Roller höherer Schaden. Während der Unfallaufnahme kam es in der Goethestraße zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei hat Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Stefan Tretropp