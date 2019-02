Rostock-Hansaviertel

Anwohner Harald Klaege fällt es immer schwerer, einen Parkplatz im Hansaviertel zu finden. „Meine Tochter hat hier schon öfter einen Strafzettel bekommen“, sagt der 68-Jährige. Doch wo soll sie parken, wenn nichts frei ist? In Zukunft soll das besser werden: Bis zum Sommer wird im Thünenquartier das Bewohnerparken eingeführt. Heißt: Nur wer einen entsprechenden Ausweis besitzt, darf sein Auto dann hier noch rund um die Uhr abstellen. Alle anderen dürfen auf den gekennzeichneten Stellflächen nur zeitlich befristet oder gar nicht mehr stehen.

Für Entlastung soll auch der Bau eines neuen Parkhauses an der Schafswiese sorgen. Und das möglichst schnell, wie Harald Jeguschke, Kaufmännischer Vorstand der Universitätsmedizin, auf OZ-Anfrage mitteilt. „Wir sind in intensiven Gesprächen mit der Stadt, um im Zuge der derzeit laufenden Aufstellung eines Bebauungsplanes das notwendige Baurecht zu erwirken“, sagt Jeguschke. Das Parkhaus soll an der Ecke Schillingallee/ Ernst-Heydemann-Straße mit möglichst vielen Stellplätzen entstehen. „Wir wollen das Maximum“, so der Vorstand. Laut Stadtverwaltung sind Hunderte Stellflächen im Gespräch.

Neue Parkmöglichkeit für Uni-Mitarbeiter

Wie hoch die Parkgebühren sein werden, stehe noch nicht fest. „Die Höhe wird sich auch am Investitionsvolumen orientieren müssen, das wir heute aber noch nicht konkret kennen“, sagt Jeguschke. In jedem Fall wolle die Unimedizin ihren Mitarbeitern eine möglichst preisgünstige Parkmöglichkeit anbieten. „Das Parkhaus ist unbedingt erforderlich, um die steigenden Mitarbeiter-, Patienten- und Besucherzahlen aufnehmen zu können“, so der Vorstand.

Der Chef des Ortsbeirates im Hansaviertel, Karsten Cornelius ( SPD), spricht von einer guten Nachricht. „Wir haben immer wieder gefordert, dass die Unimedizin für ihre Mitarbeiter eigene Parkplätze schaffen muss. Das ist aber bisher nicht gehört worden“, sagt Cornelius. Im Sommer 2017 stellte sich der Ortsbeirat sogar gegen den Bau des millionenschweren Biomedicums. Denn am neuen Lehr- und Forschungszentrum werden nur 18 von 58 vorgeschriebenen Parkplätzen geschaffen. Der Rest soll gegen Zahlung einer bestimmten Geldsumme erlassen werden (die OZ berichtete). „Das können wir hier im Hansaviertel nicht vertreten“, sagte Cornelius damals. Zu groß sei die Parkplatznot.

Beschwerden häufen sich

Das Einwohnerparken soll im sogenannten Thünenquartier eingeführt werden. Quelle: Arno Zill

Laut Cornelius häufen sich auch die Beschwerden. „Umfragen zeigen: Die Menschen wohnen gerne im Hansaviertel, wenn nur das Problem mit den Parkplätzen nicht wäre“, so der Ortsbeiratschef. Über die Jahre seien bereits 150 Parkplätze weggefallen. Helfen soll nun das Bewohnerparken. Doch Cornelius ist auch klar: „Damit schaffen wir keine neuen Parkplätze und es bedeutet auch nicht, dass jeder Anwohner einen Parkplatz vor der Haustür bekommt.“

Der Ortsbeirat hat viele Jahre für die Einführung des Bewohnerparkens gekämpft. Mit der jetzigen Lösung sind die Mitglieder aber nur mäßig zufrieden. Weil der Gesetzgeber verlangt, dass bei der Einführung die Stellflächen neu gekennzeichnet werden, fallen sogar Parkplätze weg. Besonders betroffen ist zum Beispiel die Eichendorffstraße. Im Ortsbeirat stimmte daher ein Mitglied gegen die Einführung. Insgesamt wird es für die rund 600 zugelassenen Fahrzeuge im Einzugsgebiet nur 223 Bewohner-Parkplätze geben. „Das Ergebnis ist nicht besonders. Aber es ist das Maximum, was wir rausholen konnten“, sagt Cornelius. Laut Stadtverwaltung schreibt der Gesetzgeber ein Verhältnis von 1:3 vor – und das werde hier erfüllt.

Bis zum Sommer soll das Bewohnerparken eingeführt sein. „Wir werden nach und nach die entsprechenden Schilder aufstellen“, sagt Heiko Tiburtius, Leiter des städtischen Amtes für Verkehrsanlagen. Noch in diesem Jahr soll es dann in Rostock erstmals auch möglich sein, den Parkausweis online zu beantragen. Bislang geht das nur im Ortsamt. Wichtiger ist dem Ortsbeirat aber noch etwas anderes: „Wir brauchen Politessen, die das Ganze kontrollieren. Sonst bringt das Bewohnerparken auch nichts.“

Hier gibt’s den Parkausweis Die Gebühr für die Ausstellung des Bewohnerparkausweises beträgt 30,70 Euro pro Jahr. Beantragt wird das Dokument im Ortsamt West, Goerdelerstraße 53 in 18069 Rostock. Wenn es gut läuft, sollen Bewohner den Parkausweis noch in diesem Jahr auch online anfordern können. Für die Änderung des Parkausweises ist eine Gebühr von 14 Euro zu entrichten.

André Wornowski