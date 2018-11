Rostock

„Hevenu Shalom Alechem - Wir wollen Frieden für alle“ – Ein Wunsch, der vor allem zur Zeit des Nationalsozialismus weit verbreitet war. Anlässlich des 80. Jahrestags der Reichspogromnacht sangen Schüler der katholischen Don-Bosco-Schule diese Worte, um den Opfern des Holocaust zu gedenken.

Am 9. November 1938 begann ein dunkles Kapitel der deutschen Geschichte. Eine Nacht, welche die systematische Ermordung von Juden einleitete. Auch in der Hansestadt brannte die Synagoge in der Augustenstraße. Heute erinnert eine Stele an ihre Existenz. Familien mussten ihre Wohnungen und Geschäfte räumen und dabei zusehen, wie diese demoliert wurden. Etliche Menschen wurden verhaftet und schließlich deportiert. Um die Erinnerung an die Schreckenszeit aufrechtzuerhalten, hat die Jüdische Gemeinde Rostock zu einer Gedenkveranstaltung in ihre Synagoge eingeladen.

Antisemitismus ist immer noch präsent

„Wir trauern heute um die Menschen, die uns verloren gegangen sind. Möge ihr Opfer nicht umsonst gewesen sein“, sagt Landesrabbiner Yuri Kadnykov Quelle: Ove Arscholl

„Wir trauern heute um die Menschen, die uns verloren gegangen sind. Möge ihr Opfer nicht umsonst gewesen sein“, sagt Landesrabbiner Yuri Kadnykov, in seiner Rede. Sichtlich gerührt von der großen Menschenmasse, die der Gedenkveranstaltung beiwohnen, gibt er das Mikrofon weiter an den Bürgerschaftspräsidenten Wolfgang Nitzsche. „Das Schicksal vieler unserer damaligen jüdischen Mitbürger nahm ihr Ende in Auschwitz. Doch Auschwitz ist heute überall da, wo sich Ablehnung und Herzlosigkeit breitmacht“, erklärt dieser. Rassismus und Antisemitismus seien noch immer allgegenwärtig, wie der Anschlag auf die Synagoge in Pittsburgh gezeigt habe. Ein Grund mehr an den Holocaust und seine grausamen Folgen zu erinnern.

Dem kann Juri Rosov, Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde, nur zustimmen. Seiner Meinung nach sei Antisemitismus „kein jüdisches Problem“. Solange er in der Breite der Gesellschaft verankert ist, werde es nicht möglich sein ihn zu bekämpfen oder gänzlich verschwinden zu lassen. „Wir müssen ihn aus unseren Köpfen verbannen. Er muss der Vergangenheit angehören. Nicht zuletzt wegen der vielen Opfer“, meint Rosov.

Rostocks Bürger trauern gemeinsam

Um an all jene zu erinnern, haben die Schüler der Don-Bosco-Grundschule die Namen von insgesamt 75 ermordeten Rostockern vorgelesen. Unter ihnen Wolfgang Feist, Jenny Familie und Perle Zuckermann, um nur einige wenige zu nennen. Menschen, die in der Hansestadt aufgewachsen und gelebt haben und zudem unbeirrbar in ihrem Glauben waren. „Für manche war die Religion das Einzige, woran sie noch festhalten konnten“, vermutet Nitzsche. Regungslos lauschten alle Versammelten den Namen. Ein Moment, der emotionaler nicht hätte sein können. Im Anschluss daran sprach der Landesrabbiner ein Gebet und die Besucher legten, ohne ein Wort, Blumen nieder.

Einer von ihnen ist der Schatzmeister der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Günter Althaus. „Zusammen mit Kollegen komme ich jedes Jahr her. Wir ehren das Erbe der Menschen, die auf brutale Weise ermordet wurden“, sagt er. Zu diesem Anlass hat er einen Blumenkranz mitgebracht und an die Stele gelehnt. Für Herbert Lück ist die Teilnahme an der Veranstaltung eine persönliche Verpflichtung. „Die Menschen sind einem Martyrium zum Opfer gefallen und daran muss erinnert werden“, berichtet der 68-Jährige. In Zeiten, in denen der Faschismus wieder zunimmt, sei es seiner Meinung nach besonders wichtig an solchen Gedenkveranstaltungen teilzunehmen und ein Bewusstsein für dessen Folgen zu schaffen.

Sabbat wird eingeleitet

Im Anschluss an einen kurzen Gottesdienst in der Synagoge, versammelten sich alle Gäste, um gemeinsam eine Sabbatmahlzeit zu sich zu nehmen. Nach einer rituellen Waschung zerteilte der Landesrabbiner einen Brotlaib, bestreute die Stücken mit Salz und sprach einen „Kiddusch“, über einem Becher Wein – eine Heiligung des Sabbats. Mit einem gemütlichen Beisammensein und leckeren traditionellen Speisen wurde der Ruhetag eingeleitet. Eine Gelegenheit von Zeitzeugen zu erfahren, wie das Leben unter dem NS-Regime vonstattenging. „Es ist ein trauriger Anlass, aber zugleich schön, dass so viele Menschen zusammengekommen sind“, sagt Ulf Heinsohn vom Max-Samuel-Haus Rostock.

Susanne Gidzinski