Rostock

Die Hansestadt Rostock kann das kostenlose Schülertickets bereits zu Beginn des Schuljahres 2019/2020 einführen. „Das hat eine intensive Prüfung der finanziellen und rechtlichen Rahmenbedingungen durch die Stadtverwaltung ergeben“, teilt das Rathaus mit. Voraussetzung dafür sei, dass die Rostocker Bürgerschaft einer überplanmäßigen Aufwendung in Höhe von mehr als 1,1 Millionen Euro zustimmt. Auch müssen Genehmigungen der Verkehrsunternehmen und deren Gesellschafter sowie der Landesregierung erteilt werden, heißt es. Die Zustimmung gilt als sicher. Ursprünglich sollte das kostenlose Schülerticket erst ab 2020 eingeführt werden (die OZ berichtete).

„Mobilität ist eine wichtige Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe. Sie betrifft nicht nur Schule und Ausbildung, sondern auch und gerade den Freizeitbereich: Treffen mit Freunden, Sport und Spiele, Mitarbeit in Vereinen, Besuche von kulturellen Veranstaltungen“, sagt Rostocks Oberbürgermeister Roland Methling (UFR). Wer die Mobilität mit öffentlichen Verkehrsmitteln schon im Jugendalter schätzen lerne, gewöhne sich schnell an die Vorteile von Bussen und Bahnen. „Dies ist also nicht nur eine sehr soziale Maßnahme, sondern auch ein wichtiger Beitrag zur Umwelterziehung“, so Methling. Er sei sich sicher: „Als Hanse- und Universitätsstadt Rostock setzen wir damit bundesweit Maßstäbe.“

In den Genuss eines kostenlosen Schülertickets kommen laut Rathaus mehr als 20 000 Rostocker. Berechtigt sind Schüler mit Hauptwohnsitz in der Hansestadt, die eine Grund-, Regional- und Gesamtschule, Förderschule, ein Gymnasium, Fachgymnasium oder Fachoberschule (ohne Berufsabschluss) oder eine vergleichbare Schule in freier Trägerschaft besuchen. Das gilt auch für Schüler mit Hauptwohnsitz in Rostock ohne eigenes Einkommen, die einen Schulabschluss (Berufliche Reife, Mittlere Reife oder Abitur) an einer Beruflichen Schule oder am Abendgymnasium erwerben. „Dabei gibt es keine Altersbeschränkung, es muss sich jedoch immer um einen Schulabschluss handeln, nicht um eine Berufsausbildung“, teilt das Rathaus mit.

André Wornowski