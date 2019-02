Rostock

Die Geschichte scheint sich zu wiederholen: Im Frühjahr 2014 war es, als in Rostock-Laage alle Lichter auszugehen drohten. Der größte Flughafen des Landes – er stand kurz vor der Zahlungsunfähigkeit. Seit Jahren hatte Laage Verluste gemacht, (zivilen) Flugverkehr gab es kaum noch und die Gesellschafter – die Stadt Laage sowie die Hansestadt und der Landkreis Rostock – waren nicht mehr bereit, dafür allein geradezustehen. Das Land musste helfen. Und geht es nach den Gesellschaftern, dann springt Schwerin auch jetzt wieder ein: Denn fünf Jahre nach der Beinahe-Pleite ist der Airport erneut in schwerste Turbulenzen geraten.

Keine Linienflüge mehr

Anfang Februar Germania, am Wochenende nun die britische flyBMI: Binnen weniger Wochen mussten die beiden wichtigsten Fluggesellschaften in Laage Insolvenz anmelden. Von den rund 300 000 Fluggästen in Laage war im Jahr 2018 knapp die Hälfte mit Germania abgehoben, weitere 39 000 nutzten die Verbindungen von flyBMI nach München. Die Passagierzahlen – so viel steht schon jetzt fest – werden auf dem größten Flughafen des Landes einbrechen. Linienflüge gibt es nicht mehr. Der größte Teil der Mitarbeiter wurde in Kurzarbeit geschickt. Wieder sieht es so aus, als gäbe es für Laage keine Zukunft: Die großen Fluggesellschaften, Branchenprimus Lufthansa etwa, machen schon seit Jahren einen Bogen um den Regionalflughafen. Gerade mal eine halbe Million Menschen leben im direkten Einzugsbereich von Laage. Zu wenig für die großen „Carrier“. Und die „kleinen“ Airlines gehen gerade eine nach der anderen in die Insolvenz. Nachdem Laage von den Pleiten von Air Berlin und „Small Planet“ gar nicht betroffen war, schlägt die Krise der Luftfahrtbranche nun voll zu.

Geradezu gebetsmühlenartig betonen Wirtschafts- und Tourismusverbände, aber auch die Politik dennoch die Bedeutung des Airports. Schon seit Jahren gibt es immer wieder die Forderung, Unternehmen und Verbänden mögen doch bitte feste Kontingente kaufen – um Linien an die Küste finanziell abzusichern. Getan hat sich diesbezüglich aber gar nichts. „ Rostock-Laage ist von großer Bedeutung für Geschäftsreisende, Wissenschaftler und Urlauber, die nicht nur von MV aus in die Welt fliegen, sondern die auch für Geschäftsreisen, Kongresse oder ihre Ferien nach MV kommen. Nicht zuletzt die Kreuzfahrtbranche im Land profitiert erheblich von diesem Flughafen“, sagt dennoch Verkehrsminister Christian Pegel ( SPD). Dabei hat auch das so erfolgreiche Kreuzfahrt-Konzept zuletzt Rückschläge hinnehmen müssen: Die Reedereien Costa, MSC und Pullmantur ließen in den vergangenen Jahren ihre internationalen Gäste über Laage einfliegen, brachten sie von dort mit Bussen auf die Schiffe in Warnemünde. Doch Pullmantur ist abgesprungen, fliegt jetzt nach Malmö. Für Deutschlands Branchenriese Aida kam das Angebot des Airports gar nicht erst in Frage.

Hoffen auf eine Wiederholung

Während die Gesellschafter – Rostock, der Landkreis und auch Laage – schweigen und allein per Mitteilung mehr Hilfe vom Land fordern („Der Flughafenbetrieb geht weiter“), geben sich Airport-Chefin Dörthe Hausmann und Minister Pegel optimistisch: Die Fluggesellschaft Corendon übernimmt schon mal eine Linie der insolventen Germania ab Laage. Auch für die täglichen München-Verbindungen sei Hausmann in Gesprächen mit möglichen neuen Partnern. Der Minister setzt darauf, dass sich Geschichte wirklich wiederholt – auch im positiven Sinne: „Anfang 2014 hat es auch viele Unkenrufe gegeben, weder eine tägliche München-Verbindung noch Kreuzfahrttouristen über Rostock-Laage abzuwickeln sei realistisch. Beides ist über Jahre verlässlich gelungen.“ Ja, das werde einen langem Atem erfordern, betont Pegel. Ein Aus für Laage komme aber nicht in Frage: „Angesichts der bereits zwischen 2014 und 2018 erreichten Entwicklungen gibt es keinen Grund davon auszugehen, dass dies nicht erneut möglich sei.“ Auch Hausmann sagt: Die Pleiten der beiden Airlines seien ein Problem. Aber weder Germania noch flyBMI seien an den Linie nach Rostock gescheitert. „Diese beiden Insolvenzen ändern nichts an unserer Strategie – und daran, dass sie Erfolg hatte und haben wird.“

Hoffnungsschimmer aus der Wirtschaft

Positive Signale kommen indes aus der Tourismus-Branche: Der Roggentiner Reiseveranstalter PTI Panoramica will Laage die Treue halten. PTI hatte 1998 den ersten Charter-Flug von Laage in die Türkei organisiert. „Als Reiseveranstalter mit Direktflügen vom Heimat-Flughafen Rostock-Laage war PTI ebenfalls von der Insolvenzmeldung der Germania betroffen“, sagt PTI-Geschäftsführer Kai Otto. Er hat aber gute Nachrichten: „Unter Hochdruck wurde in den letzten Tagen gearbeitet, um zuverlässige Airline-Partner zu finden, um alle anderen PTI-Flugreisen ebenfalls ab Rostock-Laage stattfinden zu lassen. Gästen, die nach Rom, Sizilien und Sardinien fliegen wollen, können wie geplant ab Laage starten.“

