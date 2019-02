Rostock-Gehlsdorf

Einen nicht alltäglichen Einsatz mussten am späten Montagabend Feuerwehr und Polizei im Rostocker Ortsteil Gehlsdorf meistern. Ein Patient flüchtete aus der Nervenklinik und raste mit seinem Auto absichtlich in einem Wohngebiet in die Garage eines Wohnhauses.

Der Mann verließ den Tat- und Unfallort daraufhin. Wie es von der Polizei hieß, hatte der Mittdreißiger kurz vor seiner Tat einen Abschiedsbrief in der Klinik hinterlassen.

Anwohner werden durch lauten Knall geweckt

In seinem psychischen Ausnahmezustand flüchtete er dann aus der Uni-Nervenklinik, setzte sich in seinen Fiat und fuhr in das gegenüber des Krankenhauses liegende Wohngebiet. Dort nahm der Mann im Apfelweg mit seinem Fahrzeug „Anlauf“ und steuerte den Kleinwagen absichtlich – nach etwa hundert Metern Irrfahrt – mit hohem Tempo in eine Garage.

Durch den lauten Knall wurden die Bewohner des Hauses und Nachbarn aus dem Schlaf gerissen. Andere Anwohner sahen im Anschluss, wie der Fahrer nach dem vorsätzlich verursachten Unfall aus seinem Fiat ausstieg und zu Fuß flüchtete.

Trotz Großaufgebot: Mann bleibt flüchtig

Ein Großaufgebot an Streifenwagen konnte den Flüchtigen bis in den späten Abend hinein nicht finden.

Zur Galerie Klicken Sie hier, um weitere Bilder aus Rostock-Gehlsdorf zu sehen, wo am Montagabend ein Mann mit einem Auto offenbar absichtlich in eine Garage gerast und anschließend geflüchtet ist.

An der Garage entstand hoher Sachschaden. Da die Statik in Gefahr war und somit Einsturzgefahr drohte, musste die Feuerwehr das Gebäude abstützen. Das Auto des Verursachers wies schwere Schäden auf, Mauersteine lagen auf der Motorhaube, die Airbags lösten aus.

Die Polizei setzt die Suche nach dem möglicherweise verletzten flüchtigen Klinikpatienten fort. Hubschrauber und Fährtenhund standen den Beamten an diesem Abend nicht zur Verfügung.

Zur Galerie Wie gefährlich sind Mecklenburg-Vorpommerns Straßen? Im Jahr 2018 starben 86 Menschen bei Verkehrsunfällen im Land – sieben mehr als im Vorjahr. Klicken Sie sich durch die Fotostrecke zu Unfällen, die sich 2018 in Mecklenburg-Vorpommern ereignet haben, und fahren Sie bitte rücksichtsvoll.

Stefan Tretropp