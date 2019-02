Rostock

Vier Jahre lang sollte sie stehen, zehneinhalb sind es geworden – jetzt sind die Tage der Kleinen Mensa Ulme aber gezählt. Am 3. Mai öffnet die Versorgungseinrichtung für Studierende und Gäste in der Ulmenstraße 45 zum letzten Mal. Schließlich soll auf dem Grundstück, auf dem früher das Elisabeth-Heim stand, bis Ende 2021 eine neue Mensa mit 400 Plätzen sowie zwischen 65 und 75 Wohnheimplätze entstehen.

Hungern muss während der Bauzeit aber niemand. „Wir haben am Montag den Nutzungsvertrag unterschrieben, um das Haus 5 auf dem Ulmencampus in eine Mensa umwandeln zu dürfen“, sagt Kai Hörig, Chef des Studierendenwerkes Rostock-Wismar. Rund 250 Plätze sollen künftig in der ehemaligen Reithalle, die zuletzt als Ausstellungssaal für antike Plastiken des Heinrich-Schliemann-Institutes genutzt wurde, angeboten werden. Um bis zur geplanten Eröffnung im Mai fertig zu werden, seien noch einige vorbereitenden Baumaßnahmen nötig. „Für die gesamte Versorgungstechnik, also die Küche, aber auch Sanitäranlagen, stellen wir Container hinter das Haus, sodass der Saal tatsächlich komplett zum Essen genutzt werden kann“, erklärt der Geschäftsführer. Die Kosten dafür trägt das Land, investiert für die neue Interims-Mensa rund 1,6 Millionen Euro.

Kosten für Neubau steigen um rund drei Millionen Euro

Teurer wird es dagegen auf dem Grundstück Ulmenstraße 45. „Ursprünglich haben wir für den Neubau 14 Millionen veranschlagt, sind jetzt aber schon bei 16 bis 17 Millionen“, so Hörig. Eine bestätigte Bauvoranfrage existiert bereits, Mitte des Jahres soll nun noch der Bauantrag eingereicht werden. Um wie geplant Mitte 2020 mit dem Bau beginnen zu können, ist im Vorfeld allerdings noch ein Grundstückskauf notwendig. Nachdem es rund um den Abriss des alten Elisabeth-Heimes große Proteste gab, sich Gegner der Neubau-Pläne sogar im Haus verbarrikadierten, wurde zwar das baufällige Gebäude nicht erhalten, aber vonseiten der Stadt für die historischen Rotbuchen auf dem Gelände ein Schutz ausgesprochen. „Das betrifft rund 2000 Quadratmeter, die nicht genutzt werden können“, so Hörig. Um die vorhandenen Pläne dennoch realisieren zu können, muss das Studierendenwerk einen Teil der Flächen zukaufen, die sich im hinteren Teil an das Grundstück anschließen. „Die Verhandlungen dazu laufen bereits mit dem Land“, erklärt der Geschäftsführer.

Rostock hat 100-jährige Mensa-Geschichte

Bei der Finanzierung des Neubaus erhält das Studierendenwerk als Bauherr Unterstützung vom Land. „Von den rund elf Millionen für die Mensa übernehmen wir selbst einen Eigenanteil von rund 2,5 Millionen. Beim Wohnen werden zwischen fünf und sechs Millionen investiert – dafür stehen etwa 20 Prozent Fördermittel in Aussicht“, so Hörig. Die enorme Kostensteigerung bedeute für den Bauherren vor allem, sparen zu müssen. „Auf Chichi wird verzichtet, die Funktionalität steht im Vordergrund“, sagt er. Wichtig sei auch, dass sich die Bedingungen für die Mitarbeiter sowie Gäste der Mensa verbessern, die jetzt auf sehr beengtem Raum arbeiten und essen würden. „Wir haben ja auch einen Ruf zu verlieren“, so Hörig. Mit 100 Jahren Mensa-Geschichte sei Rostock nicht nur eine der erste Städte Deutschlands mit eigener Versorgung für Studierende, sondern würde pro Jahr auch 1,2 Millionen Essen ausgeben.

Nutzungsvertrag für Haus 5 gilt bis Mai 2021

Aktuell gibt es neben der Kleinen Mensa Ulme auch noch die Cafeteria „Ulme 69“ im Hauptgebäude des Campus. Beide werden im Mai schließen, allerdings zeitversetzt, um die Versorgung der Nutzer sicherzustellen. Nach der Mensa am 3. Mai öffnet die Cafeteria laut aktuellem Plan am 10. Mai zum letzten Mal. Die Eröffnung der Interimsmensa im Haus 5 ist für den 13. Mai geplant. „Der Nutzungsvertrag läuft erst einmal bis 31. Mai 2021“, sagt Geschäftsführer Hörig. Ob dann eine Verlängerung notwendig wird und realisiert werden kann, hänge auch von den Plänen des Landes ab. Das will den Campus umgestalten, unter anderem mit einer neuen Bibliothek. Unter dem Namen „Ulmicum“ soll das Gelände dann Juristische, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche sowie Philosophische Fakultät vereinen und rund 5000 Studenten einen zentralen Campus bieten, zu dem natürlich auch die Essenversorgung gehört. „Wir machen Platz, wenn hier der Bau beginnt“, erklärt Kai Hörig, der sich jetzt aber erst mal freut, dass mit der Nutzung des Hauses 5 und allen folgenden Schritten ein „Meilenstein“ für die Versorgung am Ulmencampus erreicht wurde.

Rostocks lange Mensa-Geschichte Am 4. Mai 1919 wurde im Friedhofsweg 11 in einem Hinterhaus die erste „mensa academica“ eröffnet – eine der ersten Mensen für Studierende in Deutschland. Dieser 100. Geburtstag wird beim Rostocker Hochschulinformationstag gefeiert, der am gleichen Tag stattfindet. Geplant ist auf dem Campus Ulmenstraße dann ein Mensa-Markt, bei dem die Beschäftigten der Mensen das letzte Jahrhundert auch kulinarisch darstellen werden. Zudem sind die Mensen und das Studierendenwerk Rostock-Wismar auch ins Uni-Jubiläum eingebunden.

Claudia Labude-Gericke