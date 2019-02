Rostock

Erleichterung und Jubel gab es am Mittwoch in der Eishalle Schillingallee. Nach zuvor zwei Niederlagen hintereinander haben die Rostock Piranhas dort die Black Dragons Erfurt mit 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) bezwungen und ihren 20. Saisonsieg in der Eishockey-Oberliga Nord gefeiert. Für REC-Torwart Jan Dalgic war es eine ganz besondere Partie, denn er blieb erstmals ohne Gegentreffer. „Das war mein erster Shutout seit gefühlt drei Jahren. Ein tolles Erlebnis“, meinte Dalgic beinahe euphorisch.

Der 21-Jährige gilt als sehr ehrgeizig. Er geht jeden Gegen­treffer nach den Spielen gedanklich noch einmal durch und überlegt, was er hätte besser machen können. „Oft gebe ich mir die Schuld, denn jeder Puck ist haltbar“, meint der gebürtige Bonner selbstkritisch.

Jan Dalgic wurde im Nachwuchs der Kölner Haie ausgebildet und spielte für die deutsche U-20-Nationalmannschaft. Er kam vor der Saison vom EHC Timmendorfer Strand nach Rostock. Eine Entscheidung, die er nicht bereut hat. „Ich fühle mich in der Stadt und im Verein sehr wohl. Besonders der Stadthafen und Warnemünde gefallen mir gut. Die Luft hier ist super“, betont der sympathische junge Mann aus Nordrhein-Westfalen. Er wohnt zusammen mit Teamkamerad Sebastian Brockelt (21) in einer WG. Beide kochen gern in ihrer Freizeit und bringen sich gegenseitig leckere Gerichte bei, erzählt Dalgic.

Aktuell konzentriert sich das Torwart-Talent ausschließlich aufs Eishockeyspielen und träumt von einer großen Karriere in der Deutschen Eishockey-Liga ( DEL) oder sogar der NHL, der Nordamerikanischen Hockey League, wo die besten Spieler der Welt aktiv sind. Piranhas-Coach Christian Behncke lobt: „ Jan macht gute Bewegungen. Er ist manchmal vielleicht ein bisschen hektisch, das gestehen wir ihm als jungen Torwart allerdings zu. Wenn er weiter hart an sich arbeitet und weitere Fortschritte macht, dann kann er noch einiges erreichen.“

Der 38-Jährige Behncke sah gegen Erfurt das von ihm erwartet zähe Spiel. „Taktisch waren wir gut und haben am Ende die Punkte mitgenommen. Das zählt in der aktuellen Situation, in der wir immer noch auf die direkte Play-off-Qualifikation hoffen“, meint der REC-Coach und ergänzt: „Sollte es nicht reichen, wollen wir uns das Heimrecht für die Pre-Play-offs sichern.“ Dafür müssten die Rostocker mindestens den achten Tabellenplatz in der Hauptrunde verteidigen, auf dem sie aktuell mit 59 Punkten aus 40 Spielen stehen. Acht Partien stehen noch an, ehe die K.O.-Runde beginnen wird.

„Wir haben eine gute Mannschaft. Allerdings sollten wir noch ruhiger und kompakter spielen, weniger Risiko eingehen und Konzen­trationsfehler vermeiden“, sagt Jan Dalgic. Dann sei noch einiges drin. Der Torwart will seinen Beitrag dazu leisten, dass die Ostseestädter spätestens nach der Zwischenrunde der Teams auf den Rängen sieben bis zehn den Einzug in die Meister­runde der besten acht Mannschaften der Nordstaffel schaffen.

Gegen Erfurt wehrte Jan Dalgic 19 Schüsse ab. Seine Stärke sieht er besonders im Verteidigen von flachen Abschlüssen. „Steigern kann und will ich mich im Stellungsspiel. Besonders als recht kleiner Torwart mit meinen 1,73 Meter muss ich gut positioniert sein, um den Puck abwehren zu können“, meint Dalgic. Jeden Dienstag schaut er sich die Videoaufzeichnungen von den vergangenen Spielen an und wertet mit Torwartpartner Jakub Urbisch (22) und REC-Trainer Christian Behncke die Gegentreffer aus. Einen speziellen Torwarttrainer haben die ­ Piranhas nicht. „Leider“, bedauert Jan Dalgic.

Gregory Classen als Vorbild

Im Team orientiert er sich besonders an einem Mitspieler: Gregory „Greg“ Classen. Dem 41-jährigen Routinier hat er einst schon als kleiner Junge und Fan auf der Tribüne bei den Kölner Haien in der DEL zugejubelt. Dort spielte Classen von 2010 bis 2013. Zuvor war der Deutsch-Kanadier unter anderem in der NHL aktiv gewesen, für die Nashville Predators. „Es ist schon ein tolles Gefühl, mit so einem Spieler gemeinsam in der Kabine zu sitzen. Die früheren NHL-Profis in unserem Team leben dort vor, worauf es im Eishockey ankommt.“ Neben Kampfgeist, Fleiß und Ehrgeiz gehe es vor allem um die richtige Vor- und Nachbereitung von Training und Spiel, meint Dalgic. Bei den Piranhas hat er mit Tomas Kurka einen weiteren Mitspieler mit Erfahrung aus der NHL.

Die Rostocker werden am Sonntag (19 Uhr, Schillingallee) gegen Spitzenreiter Tilburg Trappers ihre nächste Oberliga-Partie bestreiten. Gegen die beste Offensive der Liga, die bereits 207 Tore in 39 Spielen erzielt hat, dürfte Jan Dalgic dann ganz besonders gefordert sein. Er verspricht: „Ich haue mich in jedem Spiel voll rein, mache mir keine ­Gedanken über möglichen Verletzungen.“ Dabei hatte es ihn vor gut einem Jahr mal schwer erwischt. Während der Partie des EHC Timmendorfer Strand gegen den Herner EV hatte Dalgic ein Carbonstück, wie es bei den Schlägern verbaut wird, in die Luftröhre und schließlich in die Lunge bekommen. Er bekam daraufhin keine Luft mehr und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Erst am nächsten Tag ging es wieder nach Hause. „So was kann immer mal passieren, darüber darfst du nicht groß nach­denken.“ Lieber träumt Jan Dalgic von seinem nächsten Spiel ohne Gegentreffer, dem zweiten Shutout der Saison.

Rostock Piranhas: Dalgic – Kohlstrunk, Teljukin, Hartmann, Gärtner, Kröber, Gulda – Koopmann, Brockelt, Piehler, Classen, Becker, Beck, Kurka, Bezouska, Voronov, Rabbani.

Tore: 1:0, 2:0 Koopmann (21., 29.), 3:0 Beck (43.). Strafminuten: REC 4, Erfurt 4. Zuschauer: 719.

Tommy Bastian