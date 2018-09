Rostock

Die seit drei Wochen vermisste 62-jährige Rostockerin ist tot. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde die Leiche der gesuchten Frau am vergangenen Mittwoch in einem Feldgehölz bei Gragetopshof gefunden. Die Ermittler gehen nicht von einer Straftat aus. Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche.