Stadtmitte

418 Kilometer Straße, 234 000 Quadratmeter Fuß- und Radwege, dazu noch 340 Haltestellen: Es ist eine riesige Fläche, die in Rostock jeden Winter von Schnee und Eis befreit werden muss. Die Stadtentsorgung fühlt sich für diese Aufgabe auch in diesem Jahr gut gewappnet: „Wir sind bereit, wenn es schneit“ , sagt Unternehmenssprecher Steffen Böhme. Die Saison des Winterdienstes hat bereits am 1. November begonnen und dauert bis zum 31. März.

Rund 1800 Tonnen Salz und 1800 Tonnen Kies hat die Stadtentsorgung gelagert, um für Sicherheit im Straßenverkehr zu sorgen. Sollte der Winter härter ausfallen, kann das Unternehmen bei hohem Verbrauch aber auch rasch Nachschub ordern. „Durch kurze Lieferfristen können wir schnell Ersatz bestellen“, versichert Böhme.

Die Vorhersagen bekommt der Winterdienst von der Meteo-Group. Der Wettervorhersage-Dienstleister kann drei Tage im Voraus sichere Prognosen liefern. Zusätzlich gibt eine Glatteis-Warnanlage in Warnemünde Auskunft über den aktuellen Zustand auf den Straßen. „Wir bekommen rechtzeitig detaillierte Infos über die Temperatur, den Niederschlag und die Straßen“, sagt Böhme. Für die Hansestadt ist noch kein Schneefall in Sicht – anders als bereits in Teilen Deutschlands.

Einsatzleitung ist 24 Stunden besetzt

Rund 60 Mitarbeiter arbeiten im Bereitschaftssystem. Für schnelle Einsätze ist die Leitung rund um die Uhr besetzt. „Wenn es nachts schneit, ist es vor allem wichtig, dass morgens zum Berufsverkehr die Straßen frei sind“, hebt der Sprecher der Stadtentsorgung hervor. Priorität haben Hauptverkehrsstraßen, der öffentliche Personennahverkehr und Krankenhaus- sowie Feuerwehrzufahrten.

Vor diesem Winter gab es eine Schulung zur Auffrischung für die Mitarbeiter, damit sie ein Gefühl für die Technik haben. „Im Dunkeln und bei Schneefall muss alles automatisiert laufen“, sagt Böhme. Die 40 Räumungsfahrzeuge verwenden eine spezielle Feuchtsalz-Technologie. Der Mix aus Trockensalz und Solemischung sorgt für freie Straßen.

Seit einigen Jahren verwenden kleinere Räumfahrzeuge für das Radwegnetz die gleiche Technik. „Im Gegensatz dazu werden auf den Gehwegen keine auftauenden Stoffe verwendet“, sagt Böhme. Diese würden die Pflanzen am Wegrand schädigen und zudem Salzeintrag in Böden und Gewässern begünstigen.

Durch den vergangenen Winter war die Saison länger

Normalerweise ist die Zeit für den Winterdienst nach März vorbei – in diesem Jahr war das anders. Denn es gab weiße Ostern. „Am ersten April dieses Jahr, am Ostersonntag, wären wir eigentlich nicht mehr verpflichtet gewesen, die Straßen zu räumen“, sagt Böhme. Doch dank sicherer Wettervorhersagen war die Stadtreinigung früh gewarnt. „Wir hatten Kontakt zur Stadt und unser Auftrag wurde verlängert. Es lief alles problemlos“, berichtet Böhme.

Es gab nun Überlegungen, die Winterdienst-Saison zu verschieben oder zu verlängern. Beschlossen wurde das aber nicht. Böhme ist dennoch zuversichtlich für den Fall, dass der Einsatz noch einmal über das Saisonende hinaus gehen sollte: „Die Stadt kann sich dann wieder auf uns verlassen.“

Verantwortung und Pflichten für Anlieger

Für die überwiegende Anzahl der Gehwege in Wohngebieten sind die Eigentümer der anliegenden Grundstücke zuständig. Wenn die Räum- und Streupflicht nicht eingehalten wird, drohen den Besitzern Zwangsmaßnahmen oder Bußgelder. Das gilt an Werk-, Sonn- und Feiertagen von 7 bis 20 Uhr.

„Wichtig ist, dass die Anlieger keine auftauenden Streumittel verwenden, sondern Alternativen, wie Kies“, betont Böhme. Wenn der Schnee mit einer Schaufel weg geschoben wird, sollte er nicht die Fahrbahn blockieren. Die Anwohner sollten den Schnee auf dem Gehweg zum Fahrbahnrand oder in Vorgärten platzieren. So bleiben auch die Wohngebiete für Fußgänger und Autofahrer rutschfrei.

Nur Sand, Kies oder Splitt verwenden Auftauende Streumitteln auf den Gehwegen haben Folgen für Umwelt und Gesundheit. Deshalb sollten hier abstumpfende Mittel verwendet werden, wie Sand, Kies oder Splitt. Dadurch werden die Pflanzen und das Grundwasser geschützt, teilt das Rostocker Umweltamt mit. Die Belastung für die Haustiere ist damit auch geringer. Die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen zum Winterdienst sind im Straßen- und Wegegesetz Mecklenburg-Vorpommerns und in der Straßenreinigungssatzung der Hansestadt Rostock regegelt. Die Informationen sind online zu finden unter www.rostock.de/umweltamt. Beschwerden oder Kritik können in dem Portal „Klarschiff Rostock“ unter www.klarschiff-hro.de gemeldet werden.

Lina Knaack