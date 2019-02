Rostock

Volles Haus im Waldemar Hof. Mit traditionell vietnamesischen Speisen, bunten Tänzen und lustigen Gesellschaftsspielen lockte der Verein Diên Hông e.V. am Samstagnachmittag zahlreiche Kinder und Erwachsene in seine Räume. „Anlässlich des asiatischen Neujahrsfestes wollen wir den Besuchern die Möglichkeit geben sich mit den Bräuchen in Vietnam vertraut zu machen“, erklärt Susanne Düskau vom Vereinsvorstand. Der interaktive Markt solle Einblicke in die vietnamesische Kultur geben und zum Ausprobieren einladen.

Eine Tradition sei die Zubereitung von Banh Chung – einem herzhaften Klebreiskuchen. „Die Vorbereitung nimmt viel Zeit in Anspruch, sodass teilweise die ganze Familie dabei hilft“, beschreibt Düskau die Besonderheit der Speise. Ein Märchen besage, dass vor vielen Jahren ein Kaiser einen Nachfolger für seinen Thron suchte. Während die meisten seiner vielen Söhne ihm seltene Geschenke machten, brachte ihm ein anderer den selbst gemachten Reiskuchen mit. Der Vater sei so begeistert gewesen, dass er ihm das Erbe vermachte. „Reis ist das wichtigste Nahrungsmittel unserer Bevölkerung und damit wertvoller als alle anderen Güter“, erläutert Tham Poan-Kölzow. In einem der Seminarräume konnten die Besucher des Têt-Marktes selbst aktiv werden und kleine Küchlein formen.

Thi Phuong Mai Dang zeigt den Gästen, wie der traditionelle Reiskuchen gemacht wird. Quelle: Susanne Gidzinski

Auch am anderen Ende des Flures wurde fleißig Hand angelegt. An mehreren Bastelstationen konnten Zauberblumen und Pfirsichzweige kreiert werden. „Mit dem Têt-Fest wird nicht nur das neue Jahr, sondern auch der Frühling begrüßt. Die passende Deko darf nicht fehlen“, meint Susanne Düska.

Das Jahr 2019 steht nach dem asiatischen Tierkreis im Zeichen des Schweins. Interessierte konnten zudem erfahren, in welchem asiatischen Tierkreiszeichen sie geboren sind und was das neue Jahr für sie bringt. Nach der Ausgabe der persönlichen Horoskope wurde der Dokumentarfilm „Mit dem Moped durch Vietnam“ vorgeführt.

Organisiert wurde der Markt vom Verein Diên Hông e.V. mit Unterstützung von 20 jungen Frauen und Männern aus Vietnam, die seit September 2018 an der Rostocker Universitätsmedizin in der Krankenpflege ausgebildet werden. Mit einem vollen Haus haben die Veranstalter nicht gerechnet. „Wir haben nicht erwartet, dass so viele Leute kommen werden. Es ist schön, zu sehen, dass sich so viele Rostocker für die Kultur interessieren“, sagt Düska überwältigt.

Susanne Gidzinski