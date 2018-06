Wie sah Rostock in der Zeit bis 1991 aus? Dieser Frage geht das Projekt „Rostock hebt Filmschätze“ nach. Im vergangenen Jahr war die Stadtverwaltung anlässlich eines Doppeljubiläumsprojektes auf der Suche nach in Vergessenheit geratenem Filmmaterial über Rostock aus der Zeit. Dabei bestätigte sich die Vermutung: Privat gefilmt wurde eher selten. Dennoch kamen Film-Funde von sechs privaten Filmern, vom Hansefilmstudio und aus dem Stadtarchiv zusammen.

Das Material wurde von Roger Pitann gesichtet, digitalisiert und geschnitten, bis schließlich ein spannender und zugleich seltener Rückblick auf das Rostock in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstand, den die beiden Rostocker Carsten Klehn und Ulrich Kunze, musikalisch begleitet von Wolfgang Rummelt, zum 800. Stadtgeburtstag präsentieren.

Nach großem Erfolg des Projekts bei der Premiere am 7. Mai laden die Beteiligten zu einer Wiederholung des Filmabends am kommenden Montag, dem 2. Juli, um 19 Uhr ins Li.Wu. Metropol in den Barnstorfer Weg 4 ein.

Karten zum Preis von zwei Euro können im Vorverkauf erworben oder unter ☎ 0381 / 4 903859 reserviert werden.

OZ