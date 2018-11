Rostock

Nicht einmal mehr zwei Wochen, dann wird Rostocks Innenstadt wieder zum Winter-Wunderland: Ab dem 26. November öffnet der Weihnachtsmarkt seine Pforten. Doch schon jetzt duftet es in der City nach Glühwein und Punsch. Jedenfalls am Kröpeliner Tor. Gastronom Ingo Brauer hat dort bereits vor Tagen seine „Almhütte“ aufgebaut. Doch das passt den Denkmalpflegern gar nicht: Sie haben angeordnet, dass er die zweigeschossige Bude wieder abbauen muss. Hält er sich nicht dran, drohende Tausende Euro Zwangsgeld.

Gastronom: „Das ist Schikane“

Brauer, der bundesweit mehrere Restaurants betreibt – unter anderem die „Pizza Hut“-Filiale im Kröpeliner-Tor-Center –, spricht unverhohlen von einer „Schikane“ durch die Stadt. Seit Jahren betreibe er die „Almhütte“ mit großem Erfolg. Doch seit Jahren gibt es auch Ärger um die Hütte: Erst im April hatten sich Brauer, Vertreter der Hansestadt und des Kröpeliner-Tor-Centers zu einem Gespräch getroffen. Denn bereits 2017 hatte es Verstimmungen im Rathaus gegeben: Während die anderen Händler auf dem Weihnachtsmarkt erst Ende November aufbauen und eröffnen durften, hatte Brauer bereits im September die Weihnachtszeit eingeläutet. „Wir haben ein Oktoberfest gefeiert und die Hütte stehenlassen. Wir haben danach zugesichert, dass in diesem Jahr auf ein solches Fest zu verzichten.“

Doch auch in diesem Jahr hatte er früher als alle anderen die Saison eingeläutet. Aus Sicht Brauers sei das auch kein Problem: „Ich habe seit Jahren eine Genehmigung für eine Außengastronomie – für 365 Tage im Jahr. Im Sommer betreiben wir da eine Bar, bei Fußball-Weltmeisterschaften machen wir dort Public Viewing und im Winter halt eine ,Almhütte’.“ Die Bude sei von Statikern und Prüfingenieuren kontrolliert worden. „Aus irgendwelchen Gründen sind wir Menschen im Rathaus ein Dorn im Auge. Sechs Jahre lang hatten die Denkmalpfleger kein Problem mit uns. Warum jetzt?“ Brauer könne die Argumente nicht nachvollziehen.

Amt: Brauer hält sich nicht an Regeln

Die Fläche, auf der Brauer seine Bude errichtet, gehört offiziell nicht zum Weihnachtsmarkt, wird vom Kröpeliner-Tor-Center und nicht von der städtischen Großmarkt-Gesellschaft vermietet. Das bestätigt auch Michaela Selling, Leiterin des Rostocker Amtes für Kultur und Denkmalpflege. „Aber dennoch muss sich Herr Brauer an die gesetzlichen Vorgaben halten“, sagt sie. Die Denkmalpfleger haben ein massives Problem mit Brauers Hütte: Die Fläche vor dem Kröpeliner Tor sei aus denkmalpflegerischer Sicht „sensibel“.

„Wir haben dort nicht nur das historische Stadttor, sondern auch den ,Brunnen der sieben Schwestern’, der seit 1984 ebenfalls unter Schutz steht“, sagt Selling. Die Buden würden die Wirkung der Denkmale einschränken und beeinträchtigen. „Wir haben keinerlei Probleme damit, wenn Herr Brauer seinen Stand zum Weihnachtsmarkt betreibt. Aber er baut die Hütte mehrmals im Jahr auf – auch für längere Zeiten. Und das geht nicht nun mal nicht“, so Selling. Außerdem: „Selbst wenn es sich um einen so genannten ,fliegenden Bau’ handelt, muss er mit dem Amt für Stadtplanung, mit dem Gewerbeamt und uns vorher sprechen. Das hat er nicht getan.“

Stadt verfügt Rückbau

„Das Verhalten ist auch gegenüber anderen Gastronomen nicht fair“, sagt Selling. „Herr Brauer muss sich an dieselben Regeln halten wie alle anderen.“ Der Unternehmer habe das Entgegenkommen der Stadt in den Vergangenheit strapaziert: „Das machen wir nicht mehr mit.“ Bis zum 16. November muss er nun die „Almhütte“ wieder abbauen. So hat es die Stadt verfügt. Hält er sich nicht dran, werden 5000 Euro Strafe fällig. Brauers Anwalt aus Ribnitz-Damgarten steht bereits seit Tagen mit der Stadt in Kontakt, versucht einen Kompromiss zu finden. Unter anderem geht es um die Forderung, das zweite Stockwerk wieder zu entfernen. Eine Einigung konnte bislang aber nicht erzielt werden, es droht ein Streit vor Gericht.

Ralph Teuber, Manager des Kröpeliner-Tor-Centers, bedauert diese Entwicklung sehr: „Die ,Almhütte’ trägt dazu bei, dass der Bereich zwischen Tor und Center attraktiver wird“, sagt er. Er habe Verständnis für beide Seiten und hoffe, dass der Konflikt schnell und gütlich beigelegt wird – „im Interesse der Kunden und Besucher.“

Andreas Meyer