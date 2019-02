Rostock

Rostocks Feste werden „grün“: Bei allen Veranstaltungen, die von der stadteigenen Großmarkt GmbH ausgerichtet werden, gilt ab diesem Jahr ein „Plastik-Bann“. Soll heißen: Becher, Gabeln, Teller aus Kunststoff gibt es nicht mehr. „Wir setzen voll auf Pfandsysteme und auf ökologisch abbaubares Besteck“, sagt Großmarkt-Chefin Inga Knospe. „ Rostock wird damit zum Vorreiter für umweltfreundliches Feiern. Wir können damit allein die Welt nicht retten, aber irgendwo müssen wir ja anfangen.“

Weniger Müll, mehr Sauberkeit

Der Großmarkt ist einer der größten Veranstalter im Land – den Pfingst- und Ostermarkt richtet das kommunale Unternehmen aus, das Fischerfest in Greifswald und ebenso Norddeutschlands größten Weihnachtsmarkt in der Rostocker Innenstadt. „Allen ist klar, dass es mit dem Plastikmüll so nicht weitergehen kann wie bisher“, sagt Knospe. Auch von den Kunden und Besuchern sei zuletzt der Ruf nach umweltfreundlicheren Festen lauter geworden: „Die Gäste fragen schon nach, warum es Getränke noch immer in Plastikbechern gibt oder warum die Pommes nicht in einer Papiertüte serviert werden können. Manche bringen sich sogar eigene Frischhalte-Gefäße mit, um Leber, Kartoffelpuffer und Co. mit nach Hause zu nehmen. Und ja klar: Auch wir als Veranstalter haben den Auftrag, der Umwelt so wenig wie nur irgendmöglich zu schaden.“

In den vergangenen Jahren hat der Großmarkt schon erste Schritte unternommen: Auf dem Weihnachtsmarkt gibt es bereits seit Jahren einen Sammelbecher, seit 2018 dürfen Getränke aber nur noch in diesen Pfandbechern verkauft werden. „Es liegt weniger Müll rum, die Stadt und der Markt sehen sauberer aus“, sagt Knospe. „Früher hatten wir vier Leute im Einsatz, um Mülleimer zu leeren und Abfall aufzusammeln. Jetzt schafft das ein Mitarbeiter.“ Nun auch Plastik zu verbannen – das sei der logische nächste Schritt. Teller, Besteck, Pommespiekser und Co. sind auf Rostocker Großveranstaltungen ab sofort nur noch aus Holz, Bambus, Palmenblättern, Zuckerrohr, Pappe oder Mais-Stärke zulässig. „Auch die kleinen Kaffeesahne-Packungen wollen wir nicht mehr.“ Der Großmarkt verpflichtet alle Händler per Vertrag, sich daran zu halten. „Wir rechnen damit, den Müll um mindestens ein Drittel zu reduzieren“, so die Markt-Chefin. Schon seit 2018 gibt es auf dem Weihnachtsmarkt nur noch Papiertüten.

Schausteller machen mit

Wer nun glaubt, die Schausteller würden ob der neuen Regeln auf die Barrikaden gehen – der irrt gewaltig: „Unsere Märkte werden total öko – und das finden wir gut. Natürlich gehen wir da mit“, sagt Marlies Urbigkeit, Vorsitzende des Rostocker Schaustellerverbandes. Beim Verbandstag in Essen habe sie die umweltfreundlichen Bestecke selbst getestet: „Von einer Holzgabel schmeckt es jedenfalls nicht schlechter.“ Und: „Wir sind ein moderner Verband. Wir wollen kein Plastik mehr, wenn wir die Bilder von Abfall im Meer sehen.“ Ja, das Öko-Geschirr mache die Waren ein wenig teurer. „Der größere Preistreiber sind aber eindeutig die steigenden Energiekosten.“ Aber auch in diesem Punkt werden die Feste immer grüner: Glühlampen und -birnen haben die Schausteller längst durch energiesparende LEDs ausgetauscht.

Großmarkt-Chefin Knospe glaubt, dass Rostock anderen Veranstaltern nun einen Schritt voraus sei: „Wir setzen Maßstäbe und wir schaffen auch mehr Qualität.“ Die nächsten Ziele: Die Händler sollen ihre Waren möglichst regional einkaufen – und im Idealfall auch in „Bio-Qualität“. „Wobei der Bio-Trend auf den Märkten bisher kaum angekommen ist. Zwei, drei Anbieter haben mal Bio-Glühwein angeboten“, so Knospe. Mit mäßigem Erfolg.

Sail arbeitet an Konzept

Ob auch Rostocks größtes Volksfest, die Hanse Sail, grün wird – das ist indes noch offen: „Wir arbeiten dran“, sagt Sail-Chef Holger Bellgardt. Beim Treffen der Traditionsschiffe ist die Großmarkt GmbH „nur“ Dienstleister, nicht aber selbst Veranstalter. „Wir haben aber auch auf der Sail schon punktuell Mehrwegsysteme im Einsatz. Klar, auch wir wollen Müll vermeiden“, so Bellgardt.

Bürgerschaft macht Druck

Dass sich auch die Sail bewegen muss, ist aber klar. Die Bürgerschaft macht Druck. Grünen-Fraktionschef und OB-Kandidat Uwe Flachsmeyer will im März über einen Antrag abstimmen lassen, mit dem die Stadt allen Veranstaltern – auch der Sail und ebenso externen Dienstleistern – auferlegt, bei Festen auf Plastik zu verzichten. Auch Imbisse und Kioske sollen dazu verpflichtet werden. Die Vorschrift soll in die Abfallsatzung der Stadt aufgenommen werden und vom Ordnungsdienst auch kontrolliert werden. Wer sich nicht daran hält, darf in Rostock auch nichts mehr verkaufen. Und: Die Stadt soll auch mit 30 000 Euro ein Pfandbecher-System für alle Kaffeetrinker fördern. Die Becher sollen bei allen Bäckern und in allen Cafés akzeptiert und wiederbefüllt werden können. „So wollen wir den Berg an Kaffee-Bechern reduzieren“, sagt Flachsmeyer. Linke und SPD unterstützen seinen Vorstoß bereits.

Andreas Meyer