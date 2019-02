Rostock

Droht eines der wichtigsten Projekte für Rostocks Stadtentwicklung und die Bundesgartenschau 2025 an den zu hohen Kosten zu scheitern? Der geplante Bau des neuen Archäologischen Landesmuseums am Stadthafen steht plötzlich wieder zur Diskussion. Dabei drängt die Zeit: Um eine Eröffnung zur Buga in sechs Jahren überhaupt noch zu schaffen, muss im Sommer eine Entscheidung her – über das Konzept des Museums, den Bau und das Aussehen. Rostocks Oberbürgermeister Roland Methling (UFR) bietet dem Land deshalb Millionen an – und will ein „Gesamtpaket“ für Investitionen in der Hansestadt schnüren.

Der landeseigene Betrieb für Bau und Liegenschaften hatte bereits Ende Dezember einen Architektenwettbewerb für den Neubau des Museums gestartet. Die erste Phase sei abgeschlossen, fast 20 Architekturbüros aus ganz Europa ausgewählt worden. Darunter namhafte Büros wie Henning Larsen aus Kopenhagen (er entwarf unter anderem das berühmte Moesgaard Museum in Aarhus) oder auch Sanaa Architects aus Tokio in Japan (das Büro plante zum Beispiel New Museum of Contemporary Art in New York). Doch auf den Startschuss für Phase zwei, den Auftrag, konkrete Entwürfe und Kostenpläne zu erarbeiten, gibt es vorerst nicht. „Erst muss ein Konzept für Bau und Betrieb erarbeitet werden“, sagt Henning Lipski, Sprecher von Bildungsminister Birgit Hesse ( SPD). Dazu sei das Ministerium mit allen Beteiligten im Gespräch. „Erst dann abschließend entschieden werden.“ Dass das neue Museum in Rostock entsteht, sei aber sicher. Nur für den Standort Stadthafen gäbe es keine Garantie mehr.

Methling bietet Paketlösung an

Dass der Planungsstopp mit persönlichen Verstimmungen zwischen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und ihrem Finanzminister, dem Rostocker Mathias Brodkorb (beide SPD) zu tun habe, stimme nicht – heißt es jedenfalls aus der Staatskanzlei. Ministeriumssprecher Lipski macht deutlich, dass es ums Geld geht: „Das Land will in einige andere Großprojekte in der Hansestadt investieren. Dazu zählen das Ulmicum an der Universität Rostock, ein Theater-Neubau und ein Eltern-Kind-Zentrum an der Südstadtklinik. Außerdem verhandelt das Land derzeit über das Ocean Technology Center. Auch hier ist von Baukostensteigerungen auszugehen, sodass wir auch deshalb auf die Finanzierbarkeit aller Projekte achten müssen.“

Rostocks OB bietet dem Land daher ein „Gesamtpaket“ an – um das Museum im Stadthafen zu retten: Die Hansestadt könne sich mit bis zu 25 Millionen Euro am Landesmuseum beteiligen, bietet Methling an – ohne dafür bislang die Zustimmung der Bürgerschaft zu haben. „Wir würden dafür ein außergewöhnliches Museum bekommen, eine Spitzenattraktion.“ Im Gegenzug erwartet er aber Entgegenkommen des Landes beim Theater-Neubau – und nicht 25, sondern 50 Millionen Euro Zuschuss.

Andreas Meyer