Rostock

Die Rostocker Arcona-Hotelgruppe expandiert: Seit 1. Juli betreibt das Unternehmen das Hotel „Hanseatic“ in Göhren auf Rügen, am 1. November kommt das „Gartenhotel Erika“ im österreichischen Nobel-Skiort Kitzbühel hinzu. Zudem hat Arcona den Betrieb von Häusern in Sellin auf Rügen, Wetzlar (Hessen) und Westerland auf Sylt aufgenommen. Ein Standort in Bremen und die Wiedereröffnung des traditionsreichen Hotel „Elephant“ im thüringischen Weimar folgen im Herbst. „Unser Ziel von ein oder zwei Neueröffnungen pro Jahr werden wir im Jahr 2018 deutlich übertreffen – und auch fürs kommende Jahr planen wir bereits Projekte, die kurz vor dem Vertragsabschluss stehen“, sagt Arcona-Geschäftsführer Alexander Winter.

Büssem Axel