Rostock

Wenn Kurt Kaiser in seinem Buch mit dem Titel „ Kimbergs Orakel“ blättert, muss er schmunzeln. Geplant sei dieses Werk nicht gewesen. „Nach meinem letzten Band sollte eigentlich Schluss sein. Nun kam es doch anders“, sagt der 92-Jährige und zuckt mit den Schultern. Das Schreiben habe ihm geholfen einige Emotionen zu verarbeiten und seiner Meinung zu aktuellen politischen Geschehen Ausdruck zu verleihen. „Ereignisse, die mich berühren und interessieren, mit meiner eigenen Fantasie anzureichern und sie zu erzählen, hat mich schon in meiner Kindheit motiviert.“ In seinem heimischen Büro erinnert eine Bilderwand an all die wundervollen Momente in seinem Leben. Hier schreibt er nicht nur, sondern bezieht auch seine Inspiration.

16 Kapitel in nur einem Jahr

Ein Jahr lang hat der gelernte Flugzeugbauer an der Fertigstellung der insgesamt 16 Kapitel gesessen. Heute ist er sehr stolz dieses Projekt verwirklicht zu haben. „Kaum zu glauben, dass das schon mein 25. Buch ist“, staunt Kaiser selbst. Dabei habe er zunächst mit kleineren Artikeln für die Zeitung angefangen.

Sein neuster Roman handelt von einer Familie in Ostpreußen, die „zwischen den Jahren 1938 und 2018 eine geballte Ladung dramatischer und abenteuerlicher Ereignisse erlebt“, berichtet der Autor. Gleichzeitig beschreibe er darin die gegenwärtigen Geschehnisse im Baltikum und die atemberaubende Landschaft um Oblast Kaliningrad herum. „Ich liebe dieses Land. Es hält viele Geschichten bereit“, findet der 92-Jährige und gerät ins Schwärmen. Erst seine Ehefrau Ilse, die er 1950 heiratete, machte ihn mit dem Leben in Ostpreußen bekannt. „Sie zeigte mir die vielen Facetten ihrer Heimat und ich schöpfte daraus Stoff für meine Erzählungen.“ Kurt Kaiser selbst stamme aus einer idyllischen Waldlandschaft im Kreis Güstrow, wobei er in der Hansestadt aufwuchs. „Seit meinem zweiten Lebensjahr darf ich mich Rostocker nennen.“

Von der Teilnahme an einem Wettbewerb zum Buchautor

Den ersten Anstoß zum Schreiben gab ihm unter anderem ein Aufruf der OSTSEE-ZEITUNG zu einem Preisausschreiben im Jahre 1962. „Vom Anderswerden“ war das Thema des Wettbewerbs. „Statt mich nach der Arbeit auf mein Sofa zu schwingen, dachte ich mir, ich könnte auch mal etwas zu Papier bringen“, erinnert sich der Autor. In seiner Geschichte verarbeitete er seine damaligen Erfahrungen und veranschaulichte, wie er sich über die Zeit veränderte. Mit Erfolg – Für seine Erzählung erhielt er den ersten Preis. „Das war der Anfang. In den folgenden Jahren schrieb ich einige Seiten für die Wochenendbeilagen der OZ und meine ersten Bücher.“ Mit der Zeit folgten auch plattdeutsche Werke.

Plattdeutsche Bücher zum Stadtjubiläum

Zum 800-jährigen Jubiläum der Hansestadt hat Kaiser sieben Bücher mit Geschichten und Reportagen verfasst. „Eine Chronik up Platt“, wie er sagt. Inspiriert wurde der Autor dabei von den sieben Rostocker Wahrzeichen. „Ich habe insgesamt zwei Jahre an den Bändern gearbeitet“, berichtet er. Sein persönlicher Höhepunkt: „Als ich dem Oberbürgermeister 2017 vorab eine Ausgabe für den Stadtgeburtstag übergeben durfte.“ Auf rund 1050 Seiten behandelt das Ehrenmitglied des Plattdütsch-Vereins "Klönsnack-Rostocker 7" Themen wie: die Mecklenburger Urgeschichte und die Rostocker Hochseefischer. „Ich habe zwei Jahre ausführlich recherchiert. Entstanden ist ein Sammelbuch aus vielen kleinen Geschichten“, so Kaiser.

Nach insgesamt 25 fertiggestellten Büchern und zahlreichen Artikeln für unterschiedliche Zeitschriften, möchte sich der Rentner nun vollständig zurückziehen. Ob ihm das diesmal gelingt, ist fraglich, denn ganz ohne Arbeit kann er sich sein Leben nicht vorstellen. „Ich bin und bleibe ein Schreiber. Das hilft mir dabei mich geistig fit zu halten.“

Susanne Gidzinski