Stockholm

Der Rostocker Diakon Arne Bölt ist in Schweden endgültig für Menschenschmuggel für die Überfahrt einer syrischen Familie nach Schweden verurteilt worden. Der Oberste Gerichtshof in Stockholm habe am 17. Januar eine Berufung abgelehnt, wie der Verein „ Rostock hilft“ am Donnerstag in der Hansestadt mitteilte.

Das Urteil in Form einer Geldstrafe in Höhe von rund 6.500 Euro ist damit rechtskräftig. Der Verein kündigte Protest an und will Bölt bei den Verfahrens- und Anwaltskosten unterstützen.

Mit dem Auto über die schwedische Grenze

Bölt hatte im Januar 2016 eine syrische Mutter mit zwei kleinen Kindern von Rostock aus mit dem Auto über die schwedische Grenze gebracht, wo ihr Mann und zwei weitere Kinder leben. Die Familie war zuvor auf der Flucht auseinandergerissen worden und die Mutter psychisch völlig am Ende.

Bölt hatte die Frau und ihre Kinder in Schweden der Polizei übergeben, um einen Asylantrag zu stellen. Die anwesenden Polizisten hatten den Diakon der Rostocker Innenstadtgemeinde jedoch überraschend festgenommen. Er saß ein Wochenende in Untersuchungshaft.

Von RND/epd