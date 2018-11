Rostock

Dass der Film „Kahlschlag“ auf den 52. Hofer Filmtagen im bayerischen Oberfranken seine Weltpremiere feiert, hat den Rostocker Regisseur Max Gleschinski bereits riesig gefreut. Groß war jedoch dann die Überraschung, als er für das Filmprojekt sogar den „Förderpreis Neues deutsches Kino“ gewann. Dieser ist mit 10 000 Euro dotiert.

Der 24-Jährige ist freischaffender Filmemacher und gründete vor zwei Jahren zusammen mit Jean-Pierre Meyer-Gehrke die Produktionsfirma „Von Anfang Anders Filmproduktion“. Dort entstanden seitdem unter anderem Kurzfilme, Musikvideos und Image-Filme. Vor drei Jahren wagten sie ein größeres Projekt: Die Dreharbeiten für ihren ersten Kinofilm „Kahlschlag“ fanden dann im vergangenen Jahr statt. Das war nicht immer einfach, aber für Gleschinski dennoch „die großartigste Erfahrung überhaupt“.

OZ: Wie waren die Hofer Filmtage und die Premiere?

Max Gleschinski: Wir sind mit 24 Teammitgliedern nach Hof gefahren und haben uns alle in Schale geschmissen. Die Premiere war vor einem ausverkauften Saal vor ungefähr 170 Leuten, die alle mitgefiebert haben. Danach haben wir noch ein paar Fragen beantwortet. Mit drei anderen Teammitgliedern bin ich das ganze Film Festival über dort geblieben, während die anderen wieder nach Rostock gefahren sind.

Wie haben Sie davon erfahren, dass Sie gewonnen haben?

Die Preisverleihung war einen Tag nach der Premiere. Wir haben nicht daran gedacht, zur Verleihung zu gehen. Wir dachten nicht, wir könnten irgendetwas gewinnen. Dafür haben wir uns in einem anderen Saal einen anderen Film angeguckt. Als wir wieder heraus kamen, lief die Verleihung schon und ich wurde informiert, dass ich doch lieber zu dieser gehen sollte. Ich habe mir trotzdem ausgeredet, dass wir einen Preis gewinnen können. Ich dachte, vielleicht wird noch ein Gruppenfoto gemacht.

Sie haben dann aber den „Förderpreis Neues deutsches Kino“ bekommen. Was war das für ein Gefühl, als bei der Preisverleihung „Kahlschlag“ gewann?

Das war ganz schön verrückt. Das ist für einen Film aus Mecklenburg-Vorpommern, der ein relativ kleines Budget hatte, ein riesiges Ding. Wir haben uns alle in den Armen gelegen und gefreut.

Wie haben Sie den Erfolg gefeiert?

Das abgereiste Team hatte sich schon in Rostock gesammelt und den Live-Stream verfolgt. Das hat mich ganz schön berührt, dass sich alle zusammenraufen und eine eigene Party schmeißen, auch wenn man so weit auseinander ist. In Hof habe ich zuerst Interviews für die Presse gegeben. Da war ich noch immer überwältigt, mit meinem Team den Preis überhaupt gewonnen zu haben. Danach war ich auf einer Gala, bei der man viele wichtige Leute trifft. Das heißt, ich musste erst mal wohl koordiniert diese ganzen Gespräche managen. Zum Schluss sind wir noch in eine berühmte Karaoke-Bar bei den Hofer Filmtagen gegangen.

Seitdem sind einige Wochen vergangen. Was denken Sie im Nachhinein über den Erfolg?

Man kann nicht ganz realisieren, was das bedeutet. Man gewinnt nicht einfach einen Preis und sofort beginnt etwas Neues. An dem Abend, an dem man gewinnt, bekommt man viele Gratulationen und Glückwünsche. Aber das ist kein Ticket für die Filmbranche.

Was ist als Nächstes geplant?

Jetzt gerade schneiden wir den Rostocker Schule Film „Welt unter“. Dann bereiten wir eine Finanzierung- und Stoffentwicklung für unseren nächsten Langspielfilm „Alaska“ vor. Da setze ich mich ans Drehbuch und gucke, wie wir Gelder akquirieren können. Und außerdem viele Anträge schreiben, neue Stoffe in die Spur bringen und vorbereiten und an Produzenten schicken. Einfach schon mal viel vorbereiten und die Saat verstreuen, damit irgendwann daraus etwas wächst.

Weitere Filmaufführungen werden geplant 28 Tage am Stück drehte das Team „Kahlschlag“. Die Filmförderung Mecklenburg-Vorpommern unterstützte den Film finanziell. Weitere Gelder wurden durch eine Crowdfunding Kampagne im Internet gesammelt. Der Thriller handelt von einer Dreiecksbeziehung. Zwei Freunde gehen ein letztes Mal zusammen angeln und das endet in der Gewalt, die beide schon immer umgab. Wann „Kahlschlag“ das nächste Mal auf der Leinwand zu sehen ist, steht noch nicht fest. Aber die Vorführungen auf weiteren Film Festivals sind in Aussicht. Zudem sind Gespräche mit Verleihern geplant, damit der Film im Kino laufen kann.

Lina Knaack