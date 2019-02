Rostock

„Ähm, also, nun ja...“ – peinliche Stille, feuchte Hände, Schweiß auf der Stirn: Eine Rede halten zu müssen, empfinden nur wenige als Ehre. Dabei gibt es genügend Anlässe, die das erfordern. „Ob in der Firma, Schule oder an der Universität, bei einer Hochzeit oder Trauerfeier – selbst das Witze erzählen will gelernt sein“, sagt Thomas Bernarsch. Er ist Präsident der Hanseredner Rostock, einer Untergruppe der internationalen Vereinigung von Toastmastern, den Experten für Toasts, wie Tischreden gern genannt werden.

Seit 2010 gibt es diesen Club in der Hansestadt, der auch landesweit der Einzige ist. Die aktuell 21 Mitglieder sind nie um die richtigen Worte verlegen und fürchten weder Smalltalk noch spontane Diskussionen. An zwei Donnerstagen im Monat wird der Veranstaltungsraum des Europäischen Integrationszentrums (EIZ) ihre Bühne, könnte aber genau so gut ein Siegerpodest ein, denn auch Dankesreden gehören zum Repertoire.

Von der Eisbrecher-Rede bis zum perfekten Auftritt

Wer sich vom stammelnden Laien in einen wortgewandten Profi verwandeln möchte, der bekommt Hausaufgaben. Während Gäste der Club-Abende erst einmal in Ruhe den anderen lauschen dürfen, erhalten neue Mitglieder Bücher nach Vorbild der amerikanischen Toastmaster. Darin stehen hilfreiche Tipps sowie Rahmenvorgaben für vorbereitete Reden, deren Inhalt frei wählbar ist. „Das beginnt mit der Eisbrecherrede und steigert sich dann dadurch, dass auf die Stimme geachtet und Körpersprache sowie rhetorische Stilmittel einbezogen werden“, erklärt Präsident Bernarsch.

„Äh-Zähler“ ermittelt unbeliebte Füllwörter

Das Ziel aller Beiträge: Kraftvoll, inspirierend und überzeugend zu sein und vor allem, die Zuhörer nicht zu langweilen. Denn jede Rede wird bewertet – von der Einhaltung der Zeit über den Inhalt und die Präsentation. Sogar auf Details wird geachtet. „Wir haben einen sogenannten Äh-Zähler für Füllwörter. Bei Edmund Stoibers Reden wäre diese Klingel schnell explodiert“, sagt Bernarsch schmunzelnd. Er ist nach 35 gehaltenen Reden auf dem Weg zum Gold-Status und profitiert von seinem Hobby auch im Beruf. Schließlich muss er als Fachanwalt für Arbeits- und Baurecht täglich mit und vor Menschen sprechen. Ähnlich würden das die anderen Clubmitglieder sehen. Darunter Studenten, Ärzte, Apotheker, eine Standesbeamtin und Auszubildende – alle im Alter zwischen Mitte 20 und Ende 60.

Stegreif-Reden als Tennismatch: Der Return zählt

Vorteil des Club sei die Wohlfühlatmosphäre für die Redner, dass sie sich im geschützten Raum ausprobieren könnten. „Wir kritisieren nicht und machen niemanden fertig, sondern erklären, was verbesserungswürdig ist. Und packen noch Lob dazu – klassische Sandwichmethode“, sagt der 48-Jährige. Die einzigen Tränen, die bisher geflossen wären, seien vom Lachen gekommen.

Bernarschs Spezialität sind die Stegreif-Reden. Dabei gibt ein Hanseredner ein Thema vor und wählt dann ganz spontan aus dem Publikum aus, wer dazu sprechen soll. Ohne Vorbereitungszeit, ohne Notizen. Der Jurist vergleicht das mit einem Tennismatch: „Wenn der Aufschlag kommt, geht es erst mal um den Return, also darum, zu reagieren und den Ball zurückzuspielen“, sagt er.

Applaus aushalten lernen

Was viele ebenfalls lernen müssten, ist, dass sie nach den Reden nicht gleich wieder von der Bühne verschwinden. „Jeder muss aushalten können, dass wir dafür klatschen.“ Souverän die Anerkennung der eigenen Leistung anzunehmen, das sei ein Prozess und Übungssache. Genau wie das Einschätzen des Timings. Bei den Hanserednern läuft nicht nur die Uhr, sondern auch eine Ampel mit. Die zeigt grün, gelb und rot, wenn die vorgegebene Frist vorbei ist. „Uns würde es nicht so gehen wie manchen Schauspielern bei der Oscar-Verleihung, dass während der Dankesrede die Musik einsetzt, weil sie überziehen“, sagt Bernarsch.

Claudia Labude-Gericke