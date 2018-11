Steintor-Vorstadt

Mit klassischen Klängen in die Adventszeit: Jedes Jahr am Sonnabend des ersten Advent-Wochenendes veranstaltet die OSTSEE-ZEITUNG zusammen mit der Rostocker Hochschule für Musik und Theater (HMT) die große OZ-Weihnachtsgala. Dieses Jahr findet das Weihnachtskonzert bereits zum 17. Mal in Folge statt. Nur noch wenige Tickets sind erhältlich – der Erlös kommt einem guten Zweck zu Gute.

Es ist die größte Bühne der ganzen Hochschule. Um die 450 Menschen finden in den Rängen des Katharinensaals Platz. Die Dozenten der verschiedenen Fachklassen wählen in jedem Jahr die besten Studenten der HMT aus, um sie in dem Saal spielen zu lassen. Mehr als 20 Studenten aus Musik und Schauspiel werden am Abend der Gala auf der Bühne stehen. Zwei Acts hat die OZ bereits in der Vergangenheit vorgestellt: dass Klavierduo und Ehepaar Dorota und Pawel Motyczynska und die Sängerin Isabella Nick, begleitet am Klavier von Pascal Marschar.

„Stille Nacht, heilige Nacht“ gesungen von Rostocker Lehramts-Studentinnen

Die Lehramtsstudentinnen Thea Plath, Johanna Kiebeler und Stefanie Schliebe sind Mitglieder des hochschuleigenen Kammerchores. Auf der Gala werden sie den Weihnachtsklassiker „Stille Nacht, heilige Nacht“ singen. Ein Lied, das auf keinem Weihnachtsfest fehlen darf, findet Johanna. Sie sang bereits im Alter von fünf Jahren im Chor in ihrer Heimat Ütze – ein kleiner Ort bei Hannover. „In der Weihnachtszeit gaben wir schon mal bis zu 18 Konzerte in Kirchen“, erzählt die erfahrene Chor-Sängerin. Da komme das Singen in der eigenen Familie oft zu kurz, gibt sie zu. Der heimische Chor war auch für Studentin Thea der Beginn ihrer musikalischen Laufbahn. „Ich habe lange Akkordeon gespielt. Im Schulchor kam ich dann zum Singen“, sagt die 20-Jährige.

Neben deutschsprachigen Weihnachts-Klassikern werden auf dem Konzert Lieder wie „Ave Maria“ zu hören sein. „Ein Schlager unter den Klassikern“, nennt ihn Sängerin Klara Brockhaus, sie wird zusammen mit Maxi Mäder singen. Teresa Kratzer wird sie am Klavier begleiten. „Wir wollen dem Publikum Versionen der die Klassiker zeigen, die sie vielleicht noch nicht kennen“, sagt Klara.

Für manche Augen und Ohren wird auch das Spiel der Studentin Chun-An Chuang auf der Marimba neu sein. Die 21-Jährige kam erst vor drei Wochen aus dem chinesischen Taiwan in die Hansestadt, um an der HMT zu studieren. „Auf der Marimba drücke ich aus, was ich fühle und denke“, sagt Chun-An. Auf der Gala wird sie die Bühne mit ihrem imposanten Holzinstrument ganz für sich haben. „Ich bin sehr nervös aber ich freue mich auch“, erzählt sie.

Lesung zwischen den Musikstücken

Nervosität und Freude – das teilen sich alle jungen Künstler der Hochschule. „Im Katharinensaal zu spielen, ist etwas ganz Großes“, sagt Bastian Inglin. Er ist Schauspielstudent im zweiten Semester und wird mit seiner Kommilitonin Noemi Clerc auf der Bühne stehen. Zwischen den musikalischen Beiträgen werden sie aus dem Roman „Weihnachten bei den Buddenbrooks“ von Thomas Mann vorlesen. „Im Buch wird das Weihnachtsfest aus den Augen eines Kindes beschrieben“, erzählt Noemi. Die Geschichte soll auf der Veranstaltung die richtige Atmosphäre schaffen.

Jedes Jahr kommt der Erlös aus dem Ticketverkauf einem guten Zweck zugute. In diesem Jahr wird der Rostocker Kinderhospizdienst „OSKAR“ unterstützt. „Wir sind überwältigt und freuen uns sehr“, sagt Koordinatorin Madlen Grolle-Döhring über die Spende.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Dienstes der Caritas und der Rostocker Stadtmission begleiten Familien in denen ein Kind oder ein Elternteil todkrank ist.

Sophie Martin