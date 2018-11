Rostock

Ab 7 Uhr morgens – wenn der Berufsverkehr einsetzt – ist besonders schlimm: „Dann quälen sich ganze Blechlawinen durch unseren Stadtteil“, sagt Kurt Massenthe. Die einen Autofahrer kommen aus Richtung Innenstadt und wollen zur Arbeit im Seehafen, die anderen kommen aus den Gehlsdorfer Wohngebieten und wollen in die Stadt. „Wir haben ein Verkehrsproblem“, sagt der Vorsitzende des Ortsbeirates. Die CDU sieht das ganz genau so und geht nun in die Offensive: Die Christdemokraten fordern eine Ortsumgehung für Gehlsdorf – und eine eigene Straßenbahn-Linie.

„Frust der Bürger wächst“

„Der Frust über die Verkehrssituation wächst“, sagt Georg von Maltzan, Mitglied im Bezirksverband Nordost der Rostocker CDU. Es können nicht angehen, „dass die rund 5000 Einwohner des Ortsteiles immer noch wie vor Jahrzehnten mit nur einer einzigen Zufahrtstraße an den Rest der Hansestadt angeschlossen sind. Der Zustand der Straße ist außerdem stellenweise auch noch inakzeptabel.“ Und: Die Probleme werden sich, so von Maltzan, sogar noch verschärfen. Denn Gehlsdorf wächst: „Sieben Neubaugebiete sind in unserem Stadtteil geplant“, sagt auch UFR-Politiker Massenthe. „Allein im Gebiet am Nordufer sollen schon bald bis zu 1000 neue Einwohner leben.“

Dafür seien die bestehenden Wege nicht ausgelegt: „Wenn morgens fünf, sechs Kunden vor unserem Bäcker halten, bremst das alle anderen Fahrzeuge aus“, so Massenthe. Denn der gesamte Verkehr fließe bisher über die Gehlsheimer Straße, die Fähr- und die Pressentinstraße. „Es gibt für Autos, Busse und den Lieferverkehr nur diese eine Strecken. Ausweichrouten haben wir nicht“, so CDU-Mann von Maltzan. „Wir brauchen Lösungen, ein tragfähiges Verkehrskonzept für Gehlsdorf.“

Ortsbeirat macht Verkehr zum Thema

Auch der Ortsbeirat kennt das Problem, will sich ab Dezember intensiv damit befassen: „Die Pressentinstraße hat die Grenze ihrer Belastbarkeit erreicht. Da geht nicht mehr“, so Massenthe. Kritik übt er vor allem an der Rostocker Straßenbahn AG: Die Bus-Verbindungen zwischen dem Dierkower Kreuz und Gehlsdorf sei nicht optimal, für Pendler oftmals ungeeignet. „Diese Leute müssen auf das Auto umsteigen.“ Deswegen soll der Vorstand der RSAG nun vor dem Ortsbeirat Rede und Antwort stehen.

Die CDU hat noch zwei weitere Lösungsvorschläge: „Die Wiederbelebung der im Jahre 1974 stillgelegten Straßenbahnstrecke könnte ein Ansatz für eine bessere Anbindung sein“, so der Vorsitzende des Bezirksverbandes Nordost, Karl Räuber. Umwelt- und Verkehrssenator Holger Matthäus (Grüne) selbst hatte eine solche neue Linie vor Monaten ins Gespräch gebracht – als er erste Ideen für den Ausbau des Straßenbahnnetzes in der Hansestadt vorgestellt hatte.

Auch eine Ortsumgehung für Gehlsdorf sollte dringend in den Gremien diskutiert werden, fordert die CDU. Die ist längst geplant, sagt der Ortsbeiratschef Massenthe: Wenn im Bereich Melkweg neue Wohnhäuser entstehen, soll die Rostocker Straße ausgebaut und erweitert werden, möglicherweise auch verlängert. „Dann hätten wir zumindest für einen Teil des Stadtteils eine Umgehung“, sagt Massenthe. An der Gehlsheimer Straße soll dann ein Kreisel entstehen. „Das würde den Verkehr auf den Hauptstraßen um bis zu 40 Prozent reduzieren. Aber leider tut sich die Stadtverwaltung immer sehr schwer damit neue Straßen und neue Infrastruktur zu schaffen.“

Rathaus sagt Prüfung zu

Dass in Gehlsdorf perspektivisch etwas getan werden muss – ja, das räumt auch Senator Matthäus ein. Er macht keinen Hehl daraus, dass ihm eine Lösung im Nahverkehr – neue Bus- oder Straßenbahnlinien, eine bessere Taktung – lieber sind als neue Straßen. „Aber Gehlsdorf wird auch in unseren Fokus rücken. Wenn wir die Pläne für die Bundesgartenschau 2025 kommt dem Nordost-Ufer der Warnow ja eine besondere Bedeutung zu. Allein das müssen wir berücksichtigen.“ Auf Gehlsdorfer Seite soll nämlich auf der alten Deponie ein neuer Sport- und Freizeitpark entstehen. Auch ein neuer Stadtstrand direkt am Fluss ist geplant. Und: Der Stadtteil soll künftig mit einer Fußgänger- und Radfahrerbrücke direkt mit der City verbunden werden. „Diese Vorhaben werden Einfluss auf Verkehrsströme und -dichte haben. Das müssen wir analysieren“, versichert Matthäus.

Andreas Meyer