Rostock

Umbruch beim Unternehmerverband Rostock-Mittleres Mecklenburg: Ulf Mauderer tritt die Nachfolge von Geschäftsführerin Manuela Balan an. Der 45-Jährige war zuletzt Geschäftsführer des Radisson blu Hotels in Rostock, das zur Firmengruppe der Scanhaus Marlow GmbH gehört. Im Mai wählt der Verband zudem ein neues Präsidium.

Balan hat ihren Posten auf eigenen Wunsch geräumt. Die 62-Jährige steht dem Verband weiter als Mitarbeiterin zur Verfügung. „Ich will den zeitlichen Aufwand in meiner beruflichen Tätigkeit zurückfahren. Würde ich das in meiner bisherigen Position tun, könnte ich meine Aufgabe nur noch halb erfüllen – und das will ich nicht“, sagt Balan. Sie führte knapp neun Jahre lang die Geschäfte des Verbandes, der rund 500 kleine und mittelständische Unternehmen in der Region betreut.

Mehr als 80 Bewerbungen

Mehr als 80 Bewerbungen sind für die Stelle des Geschäftsführers eingegangen. „Da waren auch Überflieger aus Düsseldorf oder Stuttgart dabei“, sagt Haacker. Das Präsidium habe sich aber bewusst gegen einen solchen Kandidaten entschieden. „Weil das nicht zu unseren kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Region passt.“ Am Ende schafften es drei Bewerber in die engere Auswahl. Zwei davon waren Frauen. Das Geschlecht habe bei der Entscheidung aber keine Rolle gespielt, auch wenn immer wieder der Ruf nach mehr Frauen in Führungspositionen laut wird. „Eine Frauenquote finden wir nicht gut. Entscheidend sind Leistung und Eignung“, sagt Balan.

Mauderer überzeugte das Präsidium, weil er regional, bodenständig und gut vernetzt sei, wie Haacker berichtet. In Greifswald geboren, studierte er hier auch Rechtswissenschaften und in Stralsund Betriebswirtschaft. Von 2000 bis 2002 arbeitete Mauderer als Marketingleiter beim Tourismusverband Vorpommern in Greifswald. Seit 2002 war er als Hotelmanager in der Region tätig, ehe er Geschäftsführer im Radisson wurde. „Er kennt die Verbands- und Projektarbeit aus seiner Zeit in Greifswald. Er hat Kontinuität bewiesen und Mitarbeiter geführt“, sagt Haacker.

Schritt ins Risiko

Mauderer spricht von einem Schritt aus der Komfortzone ins Risiko. Sein bisheriger Job sei durchaus erfüllend gewesen. Doch: „Ich bin jetzt Mitte 40 und habe über mein Berufsleben nachgedacht. Dabei bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich etwas Neues ausprobieren möchte.“ Bei der Suche sei ihm dann die Stellenanzeige aufgefallen. „Das hat gepasst zu mir als Kind der Region, das gerne mit Menschen in Kontakt steht.“ Schließlich gehe es beim Unternehmerverband ja darum, Menschen zusammenzubringen, zu vernetzen und gemeinsam mit ihnen auf ein Ziel zu zusteuern.

Mauderer wohnt in der Nähe von Marlow, ist verheiratet und hat eine Tochter. Auf Trab hält ihn zuhause sein anderthalb Jahre alter Hund „Vasco“. In seiner Freizeit genießt er die Zeit mit seiner Familie und fährt leidenschaftlich gerne Motorrad. In den vergangenen Jahren habe er das Campen für sich entdeckt. „Dadurch komme ich an Orte in unserem wunderschönen Bundesland, die ich noch aus der Kindheit kenne oder die ich selbst noch nie auf dem Zettel hatte.“ Auch koche Mauderer gerne. „Vor allem asiatische und französische Küche.“ Am vergangenen Wochenende habe er zum Beispiel ein Coq au Vin (deutsch: Hahn im Wein) zubereitet. „Das ist gut gelungen“, sagt der 45-Jährige mit einem Lächeln.

Präsident Hacker fühlt sich sehr wohl mit der Entscheidung für Mauderer, den er vorher gar nicht kannte. „Damit bleiben wir integer und sind völlig frei von dem Vorwurf, es gebe bei uns Seilschaften oder wir würden klüngeln“, betont Haacker. Balan soll den „Neuen“ nun bis August begleiten und einarbeiten. Derzeit beschäftigt der Verband vier Mitarbeiter.

Mauderers Ziel: „Ich will unsere Mitgliederzahlen erhöhen.“ Weitere Themen seien Digitalisierung und Globalisierung. „Die Vernetzung mit internationalen Partnern ist wichtig. Doch gerade kleinere Unternehmen schaffen das alleine oft nicht. Hier können wir unter anderem mit Projekten helfen.“

André Wornowski