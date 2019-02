Rostock

Die Verkehrswacht Rostock lädt am 1. März zur großen Mitgliederversammlung ein. Es soll ein neuer Vorstand für die Hansestadt gewählt werden. Als Vorsitzende bewirbt sich Angelika Stiemer. „Wir können es uns in Rostock gar nicht leisten, keine Verkehrswacht zu haben“, erklärt sie.

Der aktuelle Vorstand ist zwar erst seit 2017 im Amt, muss die Führung jedoch jetzt schon abgeben. Grund dafür ist die berufliche Auslastung der noch aktuellen Mitglieder, wie es heißt. Die Arbeit der Verkehrswacht in Rostock ist ehrenamtlich und bietet den Helfern lediglich eine Aufwandsentschädigung. Zum bisherigen Vorstand gehören Anja Betty Ritter (Vorsitzende), Dirk Sedlacek (stellvertretender Vorsitzender), Karin Lison (Schatzmeisterin) und Christian Teske (Schriftführer).

Neue Schwerpunkte setzen

Um den neuen Vorsitz bewirbt sich nun Angelika Stiemer, die in Lambrechtshagen wohnt. „Mein größtes Anliegen ist es, den Verkehrsgarten zu erhalten“, sagt die 64-Jährige. In Sachen Ehrenamt kennt sich Stiemer bereits gut aus. Sie ist Vorsitzende des Deutschen Kinderschutzbundes in Mecklenburg-Vorpommern. Auch deshalb steht für sie „die Kindersicherheit ganz oben in der Agenda“, wie Stiemer betont.

In ihrem Arbeitsleben war die heutige Rentnerin für das Amt für Jugend, Soziales und Asyl tätig. In Zukunft möchte sie in der Verkehrswacht Rostock auch ein Angebot für Erwachsene gestalten. Einen genauen Plan gibt es aber noch nicht. „Erstmal müssen wir generell Schwerpunkte für die kommende Zeit festlegen“, sagt Stiemer.

Künftig dreiköpfiger Vorstand

Ebenfalls für den künftig dreiköpfigen Vorstand kandidiert Maik Eggert. Sein erstes Ziel: Zukünftig soll ein Schülerlotsen-System an der Grundschule am Taklerring in Groß Klein eingeführt werden. „Unsere Tochter geht auch auf die Schule und es ist manchmal furchtbar, was auf der Straße passiert“, sagt Eggert, der im Sicherheitsdienst tätig ist. Da die Lotsen mindestens 13 Jahre alt sein müssen, soll es eine Zusammenarbeit mit der Störtebeker-Schule Rostock geben. „Es werden zuverlässige Schüler gesucht, die auf die Kleinen beim Überqueren der befahrenen Straße aufpassen sollen“, so Eggert. Die Idee stamme von seiner Frau Diana, die früher selbst Schülerlotsin war. Komplettieren soll den Vorstand die bisherige Schatzmeisterin Karin Lison.

Auch außerhalb des Vorstandes braucht die Rostocker Verkehrswacht dringend Helfer. „Es ist auch ganz egal aus welchen Bereichen sie kommen. Wir können jede Unterstützung gebrauchen“, sagt Andrea Leirich, Geschäftsführerin der landesweiten Verkehrswacht in Schwerin. Die Aufgaben für neue Mitglieder seien nicht festgelegt, Interessenten können sich frei einbringen, so Leirich. „Unser Verein ist immer offen für neue Ideen“, bekräftigt Angelika Stiemer.

Verkehrsgarten stark sanierungsbedürftig

Zu den Aufgaben der Wacht gehört auch die Betreuung des Rostocker Verkehrsgartens im Barnstorfer Wald. Die Grundschüler der Hansestadt machen hier ihren Fahrrad-Führerschein. Die Ende der 1950er Jahre errichtete Anlage braucht allerdings eine Sanierung, um die Kinder auch weiterhin gut auf den Straßenverkehr vorbereiten zu können. Dafür sind Fördermittel in Höhe von 40 000 Euro vorgesehen. Andrea Leirich betont aber: „Das reicht nicht, wenn es vernünftig werden soll. Die Zahl bräuchte noch eine Null mehr.“ Um überhaupt die vorgesehenen Mittel zu bekommen, brauche der Verein nun aber als erstes einen neuen Vorstand.

Dimitri Paul