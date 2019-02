Rostock

Das Große Haus des Rostocker Volkstheaters ist am Samstagnachmittag nicht der Spielort einer Oper oder eines Schauspiels. Unter dem Motto „1000 Kleider suchen einen Schrank“ werden dort Kostüme verkauft. „Im Kleiderfundus des Volkstheaters sind auf 500 Quadratmetern alle Kostüme untergebracht, die derzeit nicht auf der Bühne oder für Proben gebraucht werden“, berichtet Theatersprecherin Ute Fischer-Graf. Theaterkostüme werden zum Teil sehr aufwendig in der Schneiderei einzeln angefertigt. „Sind sie "abgespielt", werden sie zur Nachnutzung aufbewahrt - so zum Beispiel an die 3000 Hosen.“ Das Beste daran: Die Stücke sind nicht nur preiswert, die Kosten liegen zwischen 1 und 100 Euro. „Sie sind mehrheitlich Einzelstücke und garantiert nicht von der Stange.“

Verkauf in den Foyers des Großen Hauses

Derzeit platze der Fundus aus allen Nähten und so habe Kostümchefin Jenny-Ellen Fischer mit ihren Mitarbeiterinnen mehr als 2000 Teile für den Verkauf aussortiert. „Teils, weil sie sich als zu speziell sind für eine Weiternutzung erwiesen haben oder eben einfach überzählig sind“, sagte Fischer-Graf.

Während andere Theater zum Kostümverkauf in die Fundusräume einladen, werden in Rostock die Kostüme traditionell in den Foyers des Großen Hauses verkauft. Der Fundus sei zu eng für Besucher. „Dies bietet den Vorteil, im Theater nicht nur zu verkaufen, sondern auch unterhaltsam zu informieren.“ So führen die Mitglieder der Offenen Bühne in einer theatralen Modenschau einige der angebotenen Stücke vor.

Einzelstücke!

Zum Verkauf stehen Kleider, Jacken, Hosen und allerlei Kombinationen sowie auch Hüte - zum Beispiel die gepunkteten Zylinder des Chores aus „Ein Maskenball“ oder die Kopfbedeckung der Vogelscheuche aus „Der Zauberer von Oz“. Wer in der vergangenen Spielzeit „La Cenerentola“ gesehen hat, freue sich vielleicht über das Kostüm der Maus aus dieser Inszenierung. Weitere Tierkostüme sind etwa die Katze aus „Die Bremer Stadtmusikanten“ und die Krähe aus „ Alice im Wunderland“.

RND/dpa