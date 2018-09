Rostock

Die ersten Septembertage bringen noch einmal Strandwetter. Doch wie sauber ist der Strand von Warnemünde eigentlich? Jüngst wurde im zuständigen Ortsbeirat das Thema heiß diskutiert. Seit Jahren ist man hier unzufrieden mit der Sauberkeit.

„Wenn tolles Wetter ist, gehören mehr große Müllbehälter an die Ostsee. Strandwetter ist eine Großveranstaltung“, betont Einwohner Hans-Joachim Wude. Er wirft der Tourismuszentrale vor, dass das Entsorgungskonzept einfach für die Masse an Leuten nicht mehr ausreicht. „Man muss die Müllmengen schneller und effizienter erfassen und wegbringen“, sagt er. Auch der Vorsitzende des Ortsbeirates, Alexander Prechtel (CDU), stimmt dem zu: „Hier ist mehr Flexibilität gefragt.“ „Klar kann vieles noch besser und effektiver geschehen, dem gebe ich vollkommen Recht“, räumt Tourismus-Chef Mathias Fromm ein. Ständig würde man die Reinigung des Ostseebades einer Prüfung unterziehen. Daher gebe es in diesem Jahr zum Test erstmals einen E-Buggy. „Wir beschäftigen uns nach der Saison damit, was zu verbessern ist.“

Hegermann Johanna