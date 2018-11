Stadtmitte

Im Sprechzimmer von Simone Dunkelmann steht ein kleiner Stoff-Eisbär. Der kann zwar auch Patienten trösten, ist aber eigentlich ein Talisman und Erinnerung an ihre wohl schönste Reise. Die Ärztin hat in Norwegen Eisbären in freier Wildbahn erlebt. Zurück in Rostock fasst sie einen Entschluss und wird Eisbär-Patin. 5000 Euro spendet sie für Akiak und Noria aus dem Rostocker Zoo.

In der Praxis für Nuklearmedizin öffnet eine herzliche Frau die Tür. Ihr warmes Lächeln bei der Begrüßung steckt an. Dunkelmann führt durch die hellen Räume in ihr Sprechzimmer. Dass Patienten Bilder bei ihr abgeben wollen, liegt daran, dass die Praxis wie eine Kunstgalerie wirkt. Hier hängen auch ihre selbstgemalten Bilder wie Farbtupfer an den Wänden. Dunkelmann erzählt von sich und ihrem Beruf, vor allem von dem mutigen Schritt in die Selbstständigkeit. Vor sechs Jahren hat die promovierte Medizinerin ihre Arbeit als leitende Oberärztin und zweite Klinikdirektorin an der Universität aufgegeben und sich für einen Neustart mit eigener Praxis entschieden. Die Ärztin nehme die Dinge gern selbst in die Hand. Sie beschreibt sich als „Alpha-Tier“. Dass viele junge Ärzte sich heute davor scheuen, eigenverantwortlich zu arbeiten, bedauere sie. „Es war ein harter Schritt, aber ich bin dort angekommen, wo ich hinwollte.“

Angekommen zu sein, heißt für Dunkelmann auch, reisen zu können. Und zwar dorthin, wo es etwas zu entdecken gibt, abseits der Touri-Wege. Mit ihrem Mann heftet sie sich in Kanada mit einem Wohnmobil an die Fersen von Braunbären. „Wir konnten Grizzlybären beim Lachsfischen zuschauen.“ Und an den Ufern wuchs ihr Wunsch, auch einmal Eisbären in ihrem natürlichen Habitat zu beobachten.

Expeditionsschiff nach Spitzbergen

Im Sommer 2017 war es endlich soweit. Im norwegischen Archipel Spitzbergen steigt Dunkelmann mit etwa 100 weiteren Gästen auf ein Expeditionsschiff und will ihrem Traum, Eisbären in freier Wildbahn zu sehen, näherkommen. „Ich erinnere mich gern an diese fantastische Reise mit dem russischen Kapitän, den hellen Nächten, dem rauen Eis.“ Wenn die Ärztin und ihr Mann auf dem Schiff zu Tisch sind, haben sie immer ihre Jacken dabei. Um bereit zu sein, wenn oben an Deck im endlosen Weiß ein Eisbär gesichtet wird. Die Reisegruppe hat Glück. Zwölf Eisbären können sie in ihrer zweiwöchigen Exkursion sehen. Während Simone Dunkelmann die anmutigen Tiere genau beobachtet, fängt ihr Ehemann das Erlebnis mit der Kamera ein. Die Fotos hält Dunkelmann heute als Bildband in den Händen. „Mein Mann schenkt mir von unseren Reisen immer ein Fotobuch“, erklärt die Medizinerin. Das Buch mit den Eisbären sei ihr liebstes.

Die Eisbär-Patin

Die Reise zu den Eisbären, sagt Dunkelmann, gehe ihr nicht mehr aus dem Kopf: „Das war ein nachhaltiges Erlebnis. Die Tiere faszinieren mich“. Zuhause fasst die Ärztin deshalb einen Entschluss. Sie entscheidet sich, Patin für die Eisbären Akiak und Noria aus dem Rostocker Zoo zu werden. „Eigentlich wollte ich nur eine Patenschaft, aber dann tat mir das zweite Tier leid“, erinnert sich Dunkelmann. Mit ihren Mitarbeiterinnen spendet sie 5000 Euro für die Tiere. „Ich freue mich, dass die Eisbären ein wunderschönes Zuhause im Polarium bekommen haben und wir sie unterstützen können.“ Und darüber freut sich auch der Zoo.

Wenn sie die Sehnsucht einholt, besucht Dunkelmann ihre Paten-Eisbären. Und plant schon ihre nächste Reise zu den wilden Artgenossen.

Lea-Marie Kenzler