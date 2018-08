Rostock

Nobbin/Rostock. Es prangt auf dem Titelbild des neuen Kataloges der Norddeutschen Grundstücksauktionen AG - das „Gasthaus Nobbin“. Für die Pension soll am 1. September in Rostock ein neuer Eigentümer gefunden werden. Der müsste mindestens 395000 Euro plus Auktionscourtage auf den Tisch legen.

Zur Galerie Das Objekt in Nobbin kommt in Rostock am 1. September unter den Hammer. Außerdem wird für ein Ferienhaus in Vitte auf der Insel Hiddensee ein neuer Eigentümer gesucht.

Prominent wie die Platzierung des Objektes sind auch die aktuellen Eigentümer - Rügens letzte Landrätin und heutige Bundestagsabgeordnete der Linkspartei Kerstin Kassner und ihr Mann Andreas. Seit 1993 betreiben sie ihr Gastgewerbe am Weg zum Kap. Aber inzwischen ist die „Pension in Pension“ gegangen, wie es auf der Internetseite heißt. „Die Arbeit für meinen Mann allein ist zu viel geworden.

Außerdem bin ich viel unterwegs und die Fahrerei in den hohen Norden ist viel zu aufwändig“, sagt die 60-Jährige. Jetzt im Sommer sei es zwar „schön hier, aber im Winter . . .“. Noch wohnt sie mit ihrem Mann in Nobbin. „Wir müssen die Immobilie ja in Schuss halten, aber allein das ist schon aufwändig.“ Das Grundstück ist etwa 6250 Quadratmeter groß und mit Wohnhaus, Pension, Gaststätte sowie Heizhaus bebaut.

Das Gastgewerbe aufzugeben hatte Kassner Anfang des Jahres am Rande ihres Geburtstagsempfanges angekündigt (die OZ berichtete). Damals konnte sie auf einen Interessenten aus Berlin verweisen, der das Objekt übernehmen und zur Saison 2018 eröffnen wollte. „Aber der sowie ein weiterer Interessent sind schließlich abgesprungen“, macht Kassner jetzt deutlich. In beiden Fällen soll es wohl mit der Finanzierung nicht geklappt haben.

Kassner sieht der Auktion in Rostock optimistisch entgegen. „In meiner Zeit als Landrätin haben wir als Kreis öfter mit diesem Auktionshaus zusammengearbeitet - und zwar mit Erfolg“, sagt sie. Sollte der sich auch Anfang September einstellen, werden die Kassners ihr Lebenswerk an den neuen Eigentümer übergeben und den Insel-Norden verlassen - aber auf Rügen bleiben.

Ein neuer Eigentümer wird während der Auktion auch für ein Objekt auf Hiddensee gesucht. Dabei handelt es sich um ein Ende der Siebzigerjahre gebautes Ferienhaus in Vitte. Die Immobilie hat eine Wohnfläche von etwa 63 Quadratmetern. Dazu gehört ein fast 300 Quadratmeter großes Grundstück. Der Auktionator ruft dieses Objekt für 230000 Euro auf.

Herold Chris