Essen/Rostock

An Tagen wie diesem wären die Volleyballer des SV Warnemünde wohl am liebsten daheim geblieben. Die Ostseestädter verloren am Sonntag beim zuvor sechs Spiele sieglosen VV Humann Essen nach einer schwachen Leistung verdient mit 0:3 (19:25, 20:25, 23:25). Sie mussten die zweite Drei-Satz-Niederlage in Folge in der Fremde hinnehmen und rutschten mit weiter 26 Punkten ab auf den sechsten Tabellenrang in der 2. Bundesliga Nord.

Warnemündes Teammanager meinte enttäuscht: „Das war diesmal nichts. Wir wissen nicht genau, woran es lag. Nahezu kein Spieler hat seine normale Leistung gezeigt.“

Trotzdem führten die Gäste von der Ostsee mit 9:7 und 12:11 im ersten Satz, waren auch beim 17:19-Rückstand noch in Schlagdistanz. Doch in der Schluss­phase des ersten Durchgangs lief bei den Warnemündern nichts mehr zusammen, da machten sie zu viele Fehler in allen Bereichen – Annahme, Zuspiel, Angriff und auch in der Block- und Raum­verteidigung.

Der zweite und dritte Abschnitt waren fast Kopien des ersten. Beim 10:7 und 16:13 zur Mitte des zweiten Durchgangs steuerten die Küstenmänner noch dem Satz-Ausgleich entgegen. Doch dann erhöhten die Essener den Druck und bestimmten erneut die Schlussphase. Die Warnemünder wackelten und erzielten nach dem Ausgleich der Gastgeber zum 19:19 nur noch einen Zähler. Ähnlich lief es im dritten und letzten Abschnitt, als dem SV Warnemünde nach der 18:17-Führung am Ende erneut die Puste ausging. Endstand: 23:25.

„Essen hatte wirklich nicht viel Mühe mit uns. Ich habe auf dem Feld nicht die Energie und Spielfreude gesehen wie sonst“, haderte Michael Stark. Auch die zahlreichen Wechsel von SVW-Trainer Jozef Jánošík hätten diesmal nicht gefruchtet, meinte der Rostocker. „Letztendlich machte ein Spieler aus Essen den Unterschied aus. Leo Große-Westermann wurde auch zum wertvollsten Spieler der Partie gewählt.“

Weiter geht es für den SV Warnemünde am Sonnabend (18.30 Uhr, Ospa-Arena) gegen den VC Bitterfeld-Wolfen (8. Platz, 20 Punkte). Dann peilen die Gastgeber ihren zehnten Saisonsieg an. SV Warnemünde: Ernst, Nikolaus, Rode, Förster, Adamowicz, Schröder; Krabel, Strübing, Günther, ­Liefke, Kowalkowski, Jagusch.

Tommy Bastian