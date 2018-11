Rostock

War das eine packende Partie. Am Ende gab es kein Halten mehr. Die Ersatzspieler stürmten aufs Feld, die Fans tanzten vor Freude auf der Tribüne in der Rostocker Ospa-Arena. Die Zweitliga-Volleyballer des SV Warnemünde haben am Sonntag den TV Baden nach 1:2-Satzrückstand noch nieder­gekämpft und mit 3:2 (25:23, 24:26, 19:25, 25:22, 15:11) gewonnen. Sie feierten ihren vierten Saisonsieg und verteidigten damit den vierten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga Nord. Der Rückstand auf Spitzenreiter CV Mitteldeutschland (16 Punkte) beträgt lediglich drei Zähler.

SVW-Manager Michael Stark war am Montag noch völlig fertig. „So ein Spiel habe ich noch nie erlebt. Es wurde immer lauter in der Halle, die Leute haben getobt. Das war schon verrückt. Selbst die ­Gäste-Fans waren begeistert und beeindruckt vom Flair und der Atmosphäre“, sagte er. Warnemündes Trainer Jozef Janosik meinte: „Dieser Sieg ist mehr wert als ein 3:0-Erfolg. Es war ein großer Kampf und eine tolle Show.“

Sein Team war zunächst auf Kurs, gewann den ersten Durchgang und steuerte im zweiten Abschnitt einer 2:0-Satzführung entgegen. Doch nach dem Punkt zum 15:11 durch Jan-Philipp Krabel verloren die Warnemünder den Spielfaden, vor allem aber steigerten sich die Gäste aus Achim in Niedersachsen, wo der TV Baden beheimatet ist. So mussten die Hausherren den Ausgleich zum 16:16 hinnehmen. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem der SVW seinen Satzball zum 25:23 nicht nutzen konnte. Stattdessen gewann der Aufsteiger aus der Nähe von Bremen den Abschnitt mit 26:24.

„Wir hatten Probleme in der Annahme und infolgedessen Schwierigkeiten, unsere Angriffe ordentlich vorzubereiten. Der Gegner spielte stark und mit Risiko“, analysierte Jozef Janosik. Seine Mannschaft habe nicht so schnell spielen können, wie erhofft, meinte der gebürt­ige Slowake.

Besonders im dritten Satz hatten die Warnemünder große Probleme mit den Aufschlägen des Kontrahenten, der auch defensiv gut auf die Rostocker eingestellt war und im Block sowie in der Feldabwehr auftrumpfte. Der SVW verlor den dritten Durchgang deutlich.

Schiri gibt zwei Rote Karten

Im vierten Satz wechselte Janosik mit Josef Günther quasi den Sieg ein. Der Publikumsliebling ersetzte Kapitän Ole Ernst, der geschwächt durch eine Erkältung ins Spiel gegangen und platt war, als Zuspieler. Und nicht nur das. Als der nur 1,84 Meter große Günther per Einzelblock zum 10:6 für den SV Warnemünde gepunktet hatte, sprangen die meisten der 416 Zuschauer von ihren Sitzen und feierten den 21-Jährigen. Bis Schiedsrichter Mihai Dumitrescu aus Berlin eingriff und überraschend die Rote Karte zückte. Günther hatte aus seiner Sicht zu provokant in Richtung seines Gegenspielers gejubelt. Die Emotionen kochten hoch.

„Meine Freude in Richtung des Gegenspielers war für meine Begriffe eine für das mit Spannung geladene Spiel natürliche und sportliche Emotion. Also kein Vergehen“, meinte Josef Günther und ergänzte: „Zum Glück hatten die beiden Roten Karten keine Folgen für den Satz.“ Denn auch Piotr Adamowicz sah Rot, nachdem er den Unparteiischen verbal attackiert hatte. Beide Spieler durften zwar weiterspielen, allerdings bekam der TV Baden für jedes Warnemünder „Vergehen“ einen Zusatzpunkt zugesprochen. Zwischenstand: nur noch 10:8 für den SVW. Die Zuschauer quittierten die Schiri-Entscheidungen mit lautstarken Pfiffen, einige übertrieben und bewarfen Dumi­trescu sogar mit Klatschpappen.

Die Gastgeber ließen sich allerdings nicht verunsichern, gaben eher noch mehr Gas und gewannen den vierten Satz unter tosendem Beifall (25:22). „Wir sind eine ­Bande nordischer Krieger, die nie aufgeben, auch nicht, wenn wir schon auf den Knien liegen“, sagte Jozef Janosik begeistert. Die Warnemünder ließen sich nicht mehr aufhalten und gewannen den entscheidenden Tie-Break nach 2:36 Stunden Spielzeit verdient mit 15:11.

„Wenn wir weiterhin in jedem Spiel punkten – ausgenommen die Partie gegen CV Mitteldeutschland, dann ist einiges möglich in dieser Saison“, glaubt Josef Günther, der vom gegnerischen Trainer zum wertvollsten Spieler der Begegnung gewählt wurde. „Unser Ziel ist allerdings immer noch ein Mittelfeldplatz und nicht eine Position an der Tabellenspitze“, sagt der Rostocker, der aus dem eigenen Nachwuchs des SV Warnemünde kommt.

Coach Jozef Janosik lobte: „Josef hat neue Energie, Power und Emotionen ins Spiel gebracht. Er hat mit Feuer in den Augen gespielt und war neben unserem starken Angriffsspieler Piotr Adamowicz der Schlüsselspieler.“ Er sei sehr stolz auf seine Mannschaft, die jeden einzelnen Tag hart trainiere, oft über ihre Limit gehe und sich den Sieg deshalb sehr verdient habe, meinte der 39-Jährige. „Danke an unsere Fans. Sie waren bezaubernd. Ich hoffe, sie haben das Spiel ge­nossen.“

Weiter geht’s für den SV Warnemünde am kommenden Sonnabend (18 Uhr) beim Tabellenletzten DJK Delbrück in Nordrhein-Westfalen (bei Paderborn). Das nächste Heimspiel wird am 2. Dezember gegen den SV Lindow-Gransee steigen. SV Warnemünde: Ernst, Nikolaus, ­Liefke, Krabel, Adamowicz, Rode; ­Strübing, Günther, Mehlberg, Nagel, Förster, Schille.

Tommy Bastian