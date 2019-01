Schüttorf/Rostock

Einen unerwartet heftigen Rückschlag haben am Sonntag die Volleyballer des SV Warnemünde hinnehmen müssen. Beim Tabellensiebten FC Schüttorf 09 (jetzt 21 Punkte) unterlagen die Ostseestädter vor 320 Zuschauern in der Vechtesporthalle in nur 69 Spielminuten mit 0:3 (14:25, 23:25, 22:25). Mit weiter 24 Zählern rutschten die Warnemünder in der Tabelle der 2. Bundesliga Nord auf den vierten Rang ab. Neuer Dritter ist TuB Bocholt (24) nach dem 3:2-Sieg gegen die DJK Delbrück. Spitzenreiter bleibt der CV Mitteldeutschland (30).

„Wir sind anfangs nicht ins Spiel gekommen, weil die Schüttorfer mit ihren starken Aufschlagserien von Beginn an viel Druck gemacht haben. Später steigerte sich unsere Mannschaft und die Partie wurde zur knappen Kiste, doch es fehlte auch das Quäntchen Glück an diesem Tag“, analysierte Teammanager Michael Stark vom SV Warnemünde. Für die Gäste von der Ostsee war es die fünfte Saisonschlappe, die zweite in drei Sätzen. „Die Niederlage wird kein Beinbruch für uns. Daraus lernen besonders unsere jungen Spieler. Wir werden wieder aufstehen und am kommenden Sonnabend im Heimspiel gegen den USC Braunschweig eine gute Leistung zeigen“, verspricht Stark.

SVW-Trainer Jozef Jánosík musste in Niedersachsen auf den etatmäßigen Zuspieler Ole Ernst (krank) und Außenangreifer Eric Nikolaus (Schulterprobleme) verzichten. Dagegen feierte Ex-Kapitän Konrad Jagusch seine Premiere in der laufenden Saison. Der 32-Jährige steht den Warnemündern berufsbedingt nur noch sporadisch zur Verfügung, als Ersatzmann bei personellen Engpässen. „ Konrad hat seine Sache gut gemacht, sehr clever gespielt“, lobte Michael Stark den Routinier. Jagusch wurde im dritten Satz für Piotr Adamowicz eingewechselt, der gegen seinen Ex-Klub nicht wie erhofft zum Zug kam. Die Schüttorfer waren gut auf ihren früheren Mitspieler eingestellt und blockten viele Schläge des sonst besten Warnemünder Angreifers.

Der SV Warnemünde geriet gleich zu Beginn des ersten Satzes mit 0:3 und 2:6 in Rückstand und lief fortan hinterher. Besonders in der Annahme hatten die Rostocker große Probleme. Dies wirkte sich auf das Angriffsspiel der Gäste aus. Ersatz-Zuspieler Josef Günther wirkte nervös und hatte Schwierigkeiten, den Ball gut weiterzuleiten, so dass in der Folge auch die Angriffsschläge des SVW oft zu ungenau gerieten oder geblockt werden konnten. So verloren die Warnemünder den ersten Abschnitt nach nur 19 Minuten mit 14:25.

Auch im zweiten Durchgang waren die Männer von der Ostsee schnell im Hintertreffen, unter anderem 3:6 und 5:8. Dann allerdings steigerte sich die Mannschaft des SV Warnemünde und kam heran, nur noch 10:11. Fortan entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem Kleinigkeiten entschieden. Weil jedoch die Schüttorfer weiter in den entscheidenden Momenten zur Stelle waren und die entscheidenden Punkte gewannen, behielten sie am Ende verdient die Oberhand.

„Die Gastgeber haben eine Top-Leistung gezeigt. In dieser Form sind sie für mich sogar ein Kandidat für den Staffelsieg“, lobte Michael Stark die Schüttorfer Mannschaft. „Unsere schnelle Niederlage hatte immerhin einen Vorteil: So waren wir bereits kurz vor Mitternacht wieder daheim in Rostock“, meinte der Hansestädter schmunzelnd. Fortan gelte der Fokus der Mannschaft dem anstehenden Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten aus Braunschweig, das am kommenden Sonnabend (18.30 Uhr) in der Ospa-Arena steigen wird.

SV Warnemünde: Günther, Mehlberg, Rode, Krabel, Adamocwicz, Liefke; Schille, Kowalkowski, Förster, Jagusch.

Tommy Bastian