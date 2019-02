Sanitz

Beim ersten Wahlgang fehlten ihm noch 33 Stimmen zur absoluten Mehrheit – in der Stichwahl hat es am Sonntagabend aber gereicht: Enrico Bendlin ( CDU) ist der neue Sanitzer Bürgermeister und folgt auf Joachim Hünecke ( FDP), dessen Amtszeit am 30. April nach 29 Jahren an der Verwaltungsspitze aus Altersgründen endet. Laut des vorläufigen Endergebnisses sicherte sich Bendlin 53,2 Prozent der Stimmen. Auf Konkurrent Andreas Raatz (Einzelbewerber) entfielen 46,8 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 50,5 Prozent.

Claudia Labude-Gericke