Sanitz

Das rot-weiße Absperrband flattert im Wind und zeigt Elke Schaffus jeden Tag, worauf sie schon lange wartet. „Ich habe kaum eine Woche, in der nicht ein neuer Schüler angemeldet wird“, sagt die Leiterin der Grundschule Sanitz. Dabei ist der vorhandene Platz schon jetzt zu knapp, in fast jeder der acht Klassen sitzen bereits 30 Mädchen und Jungen. Die stetig wachsende Großgemeinde plant deshalb seit mehreren Jahren einen Erweiterungs-Neubau, der östlich zwischen dem Bestandsgebäude und dem Sportplatz entstehen soll.

Baukosten steigen um rund eine Million Euro

Während die Planungen zu Aussehen, Größe und Aufteilung des Gebäudes seit 2016 gleich geblieben sind, stiegen die Kosten. „Statt der bisher geschätzten 3,6 Millionen Euro gehen wir jetzt von rund 4,5 Millionen Euro aus“, sagt Bürgermeister Joachim Hünecke ( FDP). Grund sei die gute Konjunkturlage der Baubranche. Genaue Zahlen dürften in Kürze vorliegen, wenn die Ausschreibungsergebnisse eingetroffen sind.

Die Mädchen und Jungen der Vorschulgruppe aus der Sanitzer Kita Schlumpfenland freuen sich schon auf den Neubau, in dem sie dann lernen werden. Zur Fördermittelübergabe führten sie ein kleines Programm auf. Dörthe Mende spielte Gitarre dazu. Quelle: Claudia Labude-Gericke

Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) brachte am Mittwoch erst einmal einen Fördermittelbescheid über 537 000 Euro nach Sanitz – der als finales Puzzleteil die Grundlage für den Finanzierungskredit bildet. Dadurch kann der Baustart noch 2019 erfolgen. „Wenn ich die Kostenentwicklung so höre, sieht das ja ganz danach aus, als müsste ich noch mal wiederkommen“, so der Minister augenzwinkernd.

Gemeinde, Kreis und Land teilen sich die Finanzierung

Die Kosten des neuen Grundschul-Erweiterungsbaus werden geteilt: Bereits 2017 stellte der Landkreis Rostock 260 000 Euro zur Verfügung, 270 000 Euro gab es vom Bildungsministerium für Inklusion. Das Infrastrukturministerium des Landes übernahm mit 1 275 000 Euro den bisher größten Teil der Fördermittel, dazu kommen die vom Innenministerium. „Am Ende werden wir sehen, was für uns als Gemeinde noch übrig bleibt und dann noch mal einen Antrag in Richtung Schwerin stellen“, sagte der Sanitzer Bürgermeister, der sein Amt Ende April abgibt. Wer dann die Geschicke der Großgemeinde leiten wird, steht bisher noch nicht fest. Mit Enrico Bendlin ( CDU) und Andreas Raatz waren aber beide Kandidaten der Stichwahl bei der Fördermittelübergabe dabei und zeigten Interesse an der Entwicklung des Schulcampus’.

Grundschule muss 2021 aus dem Gymnasium ausziehen

Elke Schaffus und ihr zwölfköpfiges Kollegium freuen sich auf den Erweiterungsbau. Aktuell nutzen sie für ihre 231 Kinder Klassenzimmer des benachbarten Gymnasiums und die vier Fachräume in dem erst 2012 eingeweihten Erweiterungsbau. Doch nicht nur der Platzmangel zwingt die Gemeinde zum Neubau: „Wir haben mit dem Gymnasium einen Mietvertrag bis 2021. Und der Kreis als Schulträger hat uns informiert, dass sie ab dann die Räume selber brauchen“, benennt Hünecke einen weiteren entscheidenden Faktor. Das Gemeindeoberhaupt ist froh, dass die Bauarbeiten an sich nicht so lange dauern dürften wie die Vorbereitungen. „Wir gehen von maximal anderthalb Jahren aus“, sagt er. Entstehen sollen in einem lang gestreckten Fertigteilgebäude Zimmer für alle Klassen, dazu Förder- und Vorbereitungsräume sowie eine kleine Küche – insgesamt Platz für 300 Schüler.

Inklusion kann erst nach dem Umzug voll ausgelebt werden

Mit dem Umzug kann die Grundschule dann auch einen Titel mit Leben füllen, den sie schon eine Weile trägt. „Wir sind eine Schule mit speziellen Kompetenzen, unterrichten also Kinder mit Beeinträchtigungen beim Hören, Sehen oder körperlich-motorischer Art“, erklärt Elke Schaffus. Ziel sei es, Kinder mit Handicaps mehr in Wohnortnähe zu beschulen und nicht mehr wie bisher alle in die speziellen Schulen zu schicken, die es zum Beispiel in Güstrow, Neukloster oder Rostock gibt. „Dafür braucht es aber natürlich auch Personal- und Barrierefreiheit, die wir mit dem neuen Haus endlich schaffen“, sagt die Schulleiterin.

Regionale Schule bereits in Wartestellung für einen Neubau

Bürgermeister Joachim Hünecke ( FDP) hat am Mittwoch den letzten Fördermittelbescheid für die Schule in seiner Zeit als Bürgermeister entgegen genommen. Das heißt aber nicht, dass es in der florierenden Gemeinde keine weiteren Wünsche gibt. „Auf der Agenda steht auch noch ein Ersatzneubau für die Regionale Schule mit einer Mensa“, sagt er. Hünecke ist froh, dass in Sanitz trotz der Investitionen in die Schullandschaft auch andere Ausgaben vorgenommen werden können und mit Fördermitteln unterstützt werden. So wie die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeuges für die Feuerwehr, dass in Kürze abgeholt werden kann.

Claudia Labude-Gericke