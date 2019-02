Sanitz

Der Wahlausschuss der Gemeinde Sanitz hat getagt und die vorläufigen Ergebnisse von Sonntagabend bestätigt. Für CDU-Kandidat Enrico Bendlin (39) und Einzelbewerber Andreas Raatz (40) geht der Kampf um den Chefposten der Gemeinde nun noch einmal los. Zwischen ihnen gibt es am 17. Februar eine Stichwahl. Mit 48,8 Prozent der Stimmen verpasste Bendlin die absolute Mehrheit im ersten Wahlgang nur knapp. „Aber das bedeutet nicht, dass ich den wenigen fehlenden Prozentpunkten nachtrauere – ganz im Gegenteil: Ein solches Ergebnis ist bei fünf Kandidaten eine Menge an Vorschusslorbeeren und ein Vertrauensbeweis der Bürger, der überwältigend ist“, so der 39-Jährige.

Bendlin will Gespräche mit den Bürgern führen

Gefeiert wurde am Sonntagabend nicht. „Geschlafen aber auch nicht wirklich, man trägt die Aufregung noch mit in die Nacht“, sagt Bendlin. Für den jetzt beginnenden erneuten Wahlkampf will er so oft in der Gemeinde unterwegs sein, wie es die Zeit neben seinem Beruf als Büroleiter des CDU-Bundestagsabgeordneten Peter Stein zulässt. Ob es in den 14 Tagen noch einmal eine eigene Veranstaltung mit und von ihm geben wird, lässt Bendlin offen. „Das wird davon abhängen, ob in den Gesprächen ein Thema akut wird. So wie kürzlich die Diskussion um den Breitbandausbau, zu der ich dann den stellvertretenden Landrat ins Gemeinschaftshaus eingeladen habe“, erklärt er. Das fehlende schnelle Internet bewege ja nicht nur die Sanitzer, sondern gerade auch die Bewohner der anderen Orte der Großgemeinde. „Gubkow ist ja zum Beispiel ein relativ kleiner Ort, hat aber fast 60 Gewerbeanmeldungen, für die ein solches Angebot auch enorm wichtig ist“, weiß der CDU-Kandidat.

Die Bürger der Gemeinde, in der er geboren ist, seien ihm bisher sehr freundlich und offen entgegengetreten, sagt Bendlin, der auch in den kommenden zwei Wochen möglichst viele Gespräche führen will. Kritik, dass er nicht in der Gemeinde wohne, will der aktuell in Rostock lebende Kandidat nicht gelten lassen. „Ein Umzug ist auf jeden Fall Thema“, sagt Bendlin, der auch deshalb in der Hansestadt leben würde, weil er aktuell dort arbeitet. „Generell ist es ja aber auch die emotionale Verbundenheit mit dem Ort, die zählt.“ Sollte er am Ende zum Bürgermeister gewählt werden, will Bendlin „nicht alles umkrempeln, sondern auf Kontinuität und Weiterentwicklung dieser gut aufgestellten Gemeinde setzen“.

Raatz setzt auf nachhaltige Politik

Kontrahent Andreas Raatz lebt bereits seit vergangenem Jahr in der Gemeinde, deren Geschicke er gern für die kommenden sieben Jahre als Bürgermeister leiten würde. Er nutzte den Wahlabend auch dafür, sich bei den drei Mitbewerbern zu bedanken, die es nicht in die Stichwahl geschafft haben. „Ich würde gern den Kontakt zu ihnen aufrechterhalten und herausarbeiten, welche Schwerpunkte ihrer Wähler ich mit meinen Vorstellungen übereinbringen kann“, so Raatz. Die Einzelbewerber Kristin Lopens und Detlef Chilla sowie SPD-Kandidat Maik Ritter hatten zusammen fast 28 Prozent der Stimmen erreicht. Raatz schaffte es auf 23,1 Prozent und damit in die Stichwahl.

„Ich glaube, die Menschen, die ich erreichen konnte, habe ich gut von mir und meinen Zielen überzeugen können“, erklärt der 40-Jährige. „Für die kommenden zwei Wochen gilt es nun, mich den Bewohnern der Gemeinde noch mehr vorzustellen.“ Raatz will nicht nur einige Plakate aufhängen und erneut Flyer verteilen, sondern auch das Gespräch mit den Wählern suchen. „Denn die Qualitäten eines Bürgermeisters zeigen sich nicht darin, dass man vor der Stichwahl vorne liegt“, ist der Polizeikommissar, der beim Landeskriminalamt arbeitet, überzeugt. Durch seine bisherige berufliche Erfahrung als Projektingenieur und Geschäftsführer bringe er Kompetenzen mit, die er an der Gemeindespitze gut nutzen könnte. Raatz will bei erfolgreicher Wahl nachhaltige Politik für alle Ortsteile und Generationen machen, unter anderem den Ausbau von Ganztagsbetreuungsplätzen für den Nachwuchs voranbringen und Pflegeunternehmen motivieren, sich vor Ort zu engagieren und damit auch Jobs zu schaffen.

Hünecke begrüßt Generationswechsel

Amtsinhaber Joachim Hünecke ( FDP) hatte zur Verkündung des vorläufigen Ergebnisses am Sonntagabend zwei Flaschen Sanitzer Hasensekt mitgebracht, gratulierte beiden Stichwahl-Kandidaten aber auch denen, die es nicht geschafft hatten. 29 Jahre steht der Sanitzer bereits ununterbrochen an der Verwaltungsspitze, erst als Leiter des Amtes Sanitz und dann als Bürgermeister. Den bevorstehenden Generationswechsel könne er nur begrüßen. „Ich war selbst 39 Jahre alt, als ich ins Rathaus eingezogen bin“, so Hünecke. Den Ausgang des ersten Wahlgangs will er nicht detailliert kommentieren, sagt nur: „Die Wählerinnen und Wähler sind aufgerufen, eine kompetente Persönlichkeit zu wählen und da sind sie auf einem guten Weg“, so der aktuelle Verwaltungsschef. Er will bis 29. April noch engagiert für die Gemeinde arbeiten und dann am letzten Arbeitstag, dem 30. April, „die Ordner ins Regal stellen“ und sein Jackett an den Haken hängen.

