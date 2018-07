Hamburg/Rostock

Der Schiffbau leidet weltweit unter Überkapazitäten und Auftragsmangel. Dies ist eine der Erkenntnisse, die die Arbeitsgemeinschaft der deutschen Schiffbau-Industrie gestern auf der Jahrespressekonferenz präsentierte. Trotzdem sei Deutschland weltweit führend und ein Vorzeigebereich des Maschienenbaus. Drohende Handelsschranken stellen die Branche jedoch vor neue Herausforderungen, die auch von Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern bewältigt werden müssen.

Deutschland weiterhin stabil

Trotz der Turbulenzen auf den internationalen Schiffbau-Märkten hält sich die deutsche Zulieferindustrie weitgehend stabil. Zwar reduzierte sich der Umsatz der Branche im vergangenen Jahr um vier Prozent auf 10,6 Milliarden Euro, doch war der Auftragseingang mit einem Plus von 2,7 Prozent erstmals seit Jahren wieder leicht positiv. Dies teilte die Arbeitsgemeinschaft Marine Equipment and Systems des Verbandes VDMA am Dienstag in Hamburg mit. Für das laufende Jahr sei mit einem stabilen Umsatz und einer leicht positiven Entwicklung beim Auftragseingang zu rechnen. „Wegen des hohen Service-Anteils ist unsere Industrie weniger schwankend als der Schiffbau“, sagte der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, Alexander Nürnberg.

Ambivalentes Bild in Mecklenburg-Vorpommern

Dirk Büchler ist Geschäftsführer der Baltico GmbH. Das Unternehmen produziert faserverstärkte Schiffspropeller in Hohen Luckow bei Rostock. Büchler sagt: „Wir bekommen die angespannte Lage am Weltmarkt mit, aber wir haben keine Probleme. Unsere Auftragslage ist sehr gut.“ Die Baltico GmbH produziert ausschließlich für ausländische Märkte, da ihr eigenes Portfolio sich nicht für den deutschen Markt eigne – „Wir exportieren dort hin, wo große Yachten gebaut werden. Von Südeuropa bis nach Australien“, erzählt Büchner.

Im Gegensatz dazu hat die Firma Mecklenburger Metallguss (MMG) in Waren mit der Weltmarktentwicklung zu kämpfen. Die Firma fertigt die weltweit größten und schwersten Schiffspropeller für Handelsschiffe. MMG-Geschäftsführer Lars Greitsch erklärte Anfang Juli, dass das Auftragsvolumen der Firma 2018 etwa halb so groß sei wie 2015. So sollen in diesem Jahr 60 Propeller fertiggestellt werden, 2015 seien es 110 gewesen. Dabei produziert das Unternehmen ebenfalls lediglich für das Ausland. „80 Prozent des weltweiten Schiffbaus finden in Asien statt. Wir beliefern die Spezialhersteller von Pottantrieben und die sitzen nun mal nicht in Deutschland“, sagt Manfred Urban, ebenfalls Geschäftsführer bei der MMG.

Weltweiter Protektionismus hat Konsequenzen

Sorge bereiteten den Unternehmen die zunehmenden protektionistischen Tendenzen an vielen Orten der Welt: „Wir betreuen unsere Komponenten und Systeme über den gesamten Lebenszyklus des Schiffes hinweg. Da sind Zollschranken, Einreisebeschränkungen und komplizierte Exportkontrollen Gift für den wieder anziehenden Markt“, sagte Alexander Nürnberg. Ein Eindruck, den Manfred Urban bestätigen kann: „Es ist ein Wandel zu erkennen. Immer weniger Waren werden verschifft. Die Länder produzieren immer mehr für ihre eigenen Märkte.“ Die MMG gab Anfang Juli bekannt, sich aufgrund der drastischen Auftragsrückgänge von 32 seiner knapp 200 Mitarbeiter trennen zu müssen.

oz