Roggentin

Während die letzten Kunden noch schnell vor Ladenschluss ihre Besorgungen erledigen, warten am anderen Ende der Einkaufspassage Besucher sehnsüchtig auf den Einlass. Bereits zum fünften Mal hat der Globus-Markt in Roggentin zu einem „Schlemmerabend“ geladen. Rund 450 Besucher verköstigten Speisen und Getränke und genossen das abendliche Programm. „Mit 150 Ständen haben wir in diesem Jahr so viele wie noch nie“, berichtet der Geschäftsleiter Frank Meißler erfreut. An jeder Ecke warten zahlreiche Leckereien. Duftende Garnelen-Spieße, ausgefallene Käseplatten, und cremige Blaubeer-Törtchen lassen die Herzen der Gäste höherschlagen.

Beim Anblick der sprudelnden Schokoladenbrunnen kann Gisela Beckert nicht widerstehen. Schnell greift sie sich ein paar Früchte und taucht sie in die flüssige Kakaomasse. „Köstlich“, sagt sie anschließend. Sie ist zum ersten Mal beim Globus-Schlemmerabend dabei und genießt die Zeit mit ihrem Mann und ihren Kindern. „Das war ein Geburtstagsgeschenk von meinen Liebsten“, berichtet die 81-jährige Tessinerin. Gemeinsam möchten sie den Abend ausklingen lassen und auf das vollendete Lebensjahr anstoßen.

Einige Stände weiter hämmert Klaus Henning, was das Zeug hält. Mit möglichst wenig Schlägen muss er einen langen Nagel in einem Holzbalken versenken. Ein Spiel, das dem 75-Jährigen sichtlich Freude bereitet. „Ich mache alles mit, was angeboten wird. Ich möchte schließlich einen schönen Abend verbringen“, sagt er. Vor dem Eingang zum Baumarkt können die Gäste sich an verschiedensten handwerklichen Tätigkeiten ausprobieren und mit etwas Geschick einen Akkuschrauber gewinnen, wie Andreas Forster, Leiter des Baumarktes berichtet.

Zur Galerie Der Globus-Markt in Roggentin stellt seine Produkte und Lieferanten vor. Die Gäste genießen ein buntes Programm und probieren sich durch viele Köstlichkeiten.

„Wir wollen unseren Kunden ein Erlebnis bieten“, sagt Meißler. Erlebnis bedeute in diesem Fall, dass den Gästen das Essen und Trinken so präsentiert werde, wie es sonst nirgendwo der Fall sei. Dabei spiele auch das Rahmenprogramm mit Musik, Moderation und einer Foto-Box eine wichtige Rolle. „Die Leute machen Faxen und scheinen sich zu amüsieren. So soll das sein“, ergänzt er. Ziel der alljährlichen Veranstaltung sei es, mit den Kunden ins Gespräch zu kommen und ihnen die Möglichkeit zu geben einzelne Lieferanten kennen zulernen. „Durch die Verkostung der verschiedenen Delikatessen können sie sich von der Qualität und Frische der Ware überzeugen“, meint der Geschäftsleiter. Auch die hauseigene Fachmetzgerei, die Bäckerei, die Käse- und Fischtheke, sowie das erst kürzlich eröffnete Restaurant stellen ihre Eigenpoduktionen vor und stehen Rede und Antwort.

„Ich liebe es, dass hier viele regionale Produkte verkauft werden“, berichtet Manuela Balan. Daher ist sie besonders gespannt auf das Angebot an der Käsetheke, bei der sie regelmäßig Kundin ist. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Nikolai Balan möchte die 61-Jährige sich durch alle Köstlichkeiten probieren. Wo es als Nächstes hingehen soll, weiß sich auch schon: „Ich habe einen Stand entdeckt, an dem man Sekt und Kaviar probieren kann. Das müssen wir gleich machen.“

Beate (47) und Axel Evert sind bereits seit dem ersten Jahr beim Schlemmerabend dabei. „Das ist unser Markt des Vertrauens“, berichtet der 54-Jährige. Ein Ort mit dem das Paar schöne Erinnerungen verbindet. Ihre Tochter habe sich vor einigen Jahren gewünscht Waren über das Kassenband zu ziehen. Ein Traum, der dank Frank Meißler in Erfüllung gegangen sei. „Zum 10. Geburtstag durfte sie unseren gesamten Einkauf an Kasse 18 einscannen. Das war toll“, sagt Axel Evert. Das besondere an diesem Anlass sei „die Vielfalt der Stände und die Möglichkeit Bekannte zu treffen“, meint Beate Evert. Bevor sie gehen, möchte sie unbedingt die Garnelenspieße kosten.

Susanne Gidzinski