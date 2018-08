Rostock

Können Schüler aus Rostock den Nahverkehr in der Stadt zukünftig nutzen, ohne einen einzigen Cent bezahlen zu müssen? Die Stadt hat geprüft und schlägt jetzt gemeinsam mit der Rostocker Straßenbahn AG ein Verfahren für eine mögliche die Einführung vor. Die Bürgerschaft muss jedoch entscheiden.

Etwa 3,3 Millionen Euro müsste die Stadt zusätzlich ausgeben. Das ist jedenfalls die Summe, welche bei den Schülerzahlen 2018/2019 für die kostenfreie Nutzung des städtischen Nahverkehrs fällig wäre. Zur Zeit kämen rund 20 000 Kinder und Jugendliche an den allgemeinbildenden und den Berufsschulen in den Genuss einer solchen Regelung, informiert Schulsenator Steffen Bockhahn (Linke). Voraussetzung: Der Hauptwohnsitz muss Rostock sein. Etwa 7500 Jungen und Mädchen bekommen aktuell das von dem Eltern finanzierte Schülerticket, dass die Hansestadt ab diesem Schuljahr mit fünf Euro monatlich sponsert.

Ticket gilt auch in der Freizeit

Freie Fahrt gäbe es es mit dem neuen komplett kostenfreien Ticket laut Planung nicht nur auf dem Weg zur und von der Schule. „Ich würde eher von einem Mobilitätsticket sprechen“, sagt RSAG-Vorstand Jan Bleis. Die Fahrkarte kann dann genauso genutzt werden, wie das aktuelle Schülerticket, also auch für Fahrten in der Freizeit.

„Wenn es so eine Regelung gibt, wäre das phantastisch“, sagt Anja Ritter, die Vorsitzende des Stadtelternrats. „Drei Millionen für die Kinder der Stadt, das sollte doch drin sein.“ So gebe es Mobilität für alle, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Wann und ob das Ticket überhaupt kommt, müssen die Fraktionen klären, sagt Steffen Bockhahn. „Wir hatten nur den Auftrag zu prüfen, und wir haben das zusammen mit der RSAG durchgerechnet.“ Die Stadt habe gefragt und „wir haben nach bestem Gewissen kalkuliert“, erklärt RSAG-Chef Bleis. Aus dem Verkauf der Schülertickets sowie von Einzelfahrkarten in Schulverkehr würde der Verkehrsverbund Warnow Einnahmen in Höhe von knapp 4,2 Millionen Euro verlieren. Die Stadt rechnet 500 000 Euro dagegen, die in diesem Jahren für die Subvention des Schülerticket ausgegeben werden. Dazu kommt eine Unterstützung vom Land.

Sekretariate sollen Fahrkarten verteilen

Am Ende bleiben 3,329 Millionen Euro, welche die Hansestadt zusätzlich ausgeben müsste. Diese Zahl überrascht Steffen Bockhahn. „Ich hatte mit deutlich mehr gerechnet.“ Er weist allerdings darauf hin, dass dafür im Haushalt kein Cent eingeplant ist und dämpft damit die Hoffnung auf eine schnelle Einführung.

Technisch sieht Steffen Bockhahn keinerlei Probleme, das Ticket einzuführen. Im Grunde müsste nur der Anspruch, also der Hauptwohnsitz, geprüft werden. RSAG-Vorstand Jan Bleis hält eine Umsetzung sogar schon zum zweiten Halbjahr 2018/2019 für möglich. Und so könnte das Ganze funktionieren: Die Verwaltung prüft nach Zuarbeit durch die Schulen im Einwohnermeldeverfahren die tatsächlich berechtigten Schüler und bestellt die Tickets im Block bei der RSAG. Zum Schuljahresbeginn erfolgt die Ausgabe dann über die Schulsekretariate. Die Straßenbahn AG schickt der Stadt dann die Rechnung.

Linke fordern landesweiten „Mobi-Pass“

Die Opposition im Landtag ist im Juni mit einem Vorstoß für ein kostenloses Schülerticket im ganzen Land gescheitert. Die Linken forderten einen „Mobi-Pass“, mit dem alle Schüler, Studenten und Azubis MV-weit auch in der Freizeit Bus oder Straßenbahn fahren könnten. Die Landesregierung lehnte das aus Kostengründen ab.

Thomas Niebuhr