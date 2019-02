Rostock

Als Matthias Schweighöfer die Bühne betritt, beginnt das Publikum zu jubeln. Ein Lächeln hier, ein Ziehen und Zuppeln an der Jeans da und der blonde Sympath hat die 1600 Zuhörer im Griff. Am Freitag war er mit seinem Debütalbum „Lachen, weinen, tanzen“ zu Gast in die Rostocker Stadthalle.

Sein erster Song: „Superman und seine Frau“. In der Menge stehen eng umschlungene Pärchen, Väter mit ihren Töchtern und sichtlich gut gelaunte Grüppchen aller Altersklassen. „Mein Mann hat mir die Karte zum Geburtstag geschenkt“, erzählt die 58-jährige Bärbel Rudisch, die extra aus Sachsen-Anhalt in ihre Heimatstadt kam.

Schweighöfer ist vielen vor allem als humorvoller, fröhlicher Schauspieler bekannt. Das lässt er sich auch bei seinen Auftritten als Sänger trotz melancholischer Songtexte nicht nehmen. Er improvisiert, pfeift Melodien durch die Nase oder kommentiert eine kurze Bühnenabstinenz mit: „Ich musste mal eben austreten“. Den Humor des 37-jährigen treffen zwei Frauen im Publikum. Sie halten ein Plakat: „ Matthias! Du hast deinen Schlüppi bei uns vergessen!“. Als der Sänger das liest, kann er das Lachen bei dem Song „Viel zu viel“ nicht zurückhalten und kommentiert: „Manches ist wirklich zu viel.“

Publikumsnähe beweist Schweighöfer, als er singend durchs Publikum geht. Während sich eine Traube von Frauen um den Sänger bildet, geht er zielstrebig auf ein junges Mädchen im Publikum zu, beugt sich zu ihr hinunter und singt ein paar Zeilen scheinbar nur für sie. Das Mädchen hat mit so viel Aufmerksamkeit wohl nicht gerechnet, scheinbar überwältigt fängt sie an zu weinen und wird vom Vater tröstend in den Arm genommen.

Seinen Hit „Fliegen“ hebt sich der Sänger fast bis zum Schluss auf. Spätestens jetzt gibt es im Publikum kein Halten mehr. Mit Covern wie Philipp Poisels Songs „Eisener Steg“ lässt er den Abend ausklingen. Thorsten Rudisch, der seiner Frau die Karte geschenkt hatte, konnte Schweighöfer aber nicht überzeugen: „Die Lieder waren ja ganz nett, dass muss ich als Mann schon zugeben, aber er sollte beim Schauspielern bleiben.“

Sophie Martin