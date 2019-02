Rostock-Hansaviertel

Nach dem Fund eines Schweinekopfes am Rostocker Holbeinplatz hat die Polizei noch keine Spur zu den Tätern. „Wir haben den Fall inzwischen an den Staatsschutz zur weiteren Überprüfung übergeben“, sagt Dörte Lembke, Sprecherin der Polizeiinspektion Rostock. Es werde nun untersucht, ob es einen Zusammenhang zwischen der Tat und dem geplanten Bau einer Moschee auf dem Gelände gibt.

Zur Galerie Unbekannte haben am Dienstag Körperteile eines Schweins auf dem Gelände abgelegt, auf dem ein Gotteshaus für rund 2000 Muslime entstehen soll.

Die aufgefundenen Tierreste, der Kopf und zwei abgetrennte Pfoten, sind inzwischen beim Brandschutz- und Rettungsamt der Hansestadt eingetroffen. „Sie liegen hier in einer Kühlzelle und werden fachgerecht entsorgt“, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze. Die Abfälle sollen demnächst zur Tierbeseitigung gebracht werden. Ein Eigentümer sei nicht zu ermitteln. „Es fehlt die Marke am Kopf“, so Kunze.

Laut Stadt und Polizei handelt es sich bei der Tat um eine Ordnungswidrigkeit. Das Bußgeld bei einer illegalen und unsachgemäßen Lebensmittelentsorgung wie in diesem Fall könne bis zu 100 000 Euro betragen.

André Wornowski