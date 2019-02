Rostock/Schwaan

Zu einem ungewöhnlichen Unfall ist es am Freitag Vormittag in der Nähe von Schwaan gekommen. Gegen 09:30 Uhr fuhr laut Polizei auf der Landesstraße 142, zwischen Schwaan und Rukieten, der 43-jährige Fahrer eines Citroen auf einen auf der Fahrbahn stehenden Renault Twingo auf. Beide Fahrer wurden dabei schwer verletzt. Die Frau kam per Helikopter ins Krankenhaus, der 43-Jährige Mann kam per Rettungswagen in eine Klinik.

Fahrerin hielt an, um Fotos zu machen

Zum Unfallhergang wurde bekannt, dass die 54-jährige Fahrerin ihren Kleinwagen auf der Fahrbahn angehalten hatte, um Fotos von der Natur und Tieren zu schießen. Vermutlich wollte sie einen Reiher im Bild festhalten. Der dahinter kommende 43-jährige Fahrer des Citroen bemerkte dies, vermutlich auch wegen der tiefstehenden Sonne, zu spät und raste ihr ungebremst ins Heck. Der Twingo wurde auf das angrenzende Feld geschleudert.

Zur Galerie Bei einem Unfall auf einer Landstraße bei Schwaan wurden die Fahrer zweier Autos schwer verletzt. Verantwortlich für den Unfall war laut Polizei die 54-Fahrerin eines Renault Twingo. Sie hatte ihren Wagen auf der Landstraße angehalten, um Fotos von Tieren und der Landschaft zu machen. Beide Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. Dabei geht es vor allem um die Frage, warum die Frau ihren Wagen nicht neben der Fahrbahn abgestellt hatte. Den Sachschaden des Unfalls bezifferte die Polizei auf etwa 15.000 Euro.

Stefan Tretropp