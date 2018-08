Rostock

Die Spannung bei den Rostock Seawolves ist spürbar. Am Montagmorgen präsentierten sich die Basketballer, die in der Vorsaison den Aufstieg in die 2. Bundesliga ProA schafften, erstmals der Öffentlichkeit. Mit dabei waren insgesamt fünf Neuzugänge. Einzig Tony Hicks, der Brandon Lockhart - sein Vertrag wurde nicht verlängert - auf der Spielmacher-Position ersetzt, fehlte. Der US-Boy stieß erst am Abend zum Team.

Trainer Milan Skobajl, der im Sommer den Job von Aufstiegstrainer Ralf Rehberger übernommen hatte, ist mit den ersten Einheiten seines Teams zufrieden. „Die Jungs haben sich super vorbereitet und machen einen fitten Eindruck“, lobte der Serbe.

Die Neuen im Team scheinen sich bereits wohl zu fühlen. Terrell Harris, der aus Svendborg (erste dänische Liga) nach Rostock wechselte, freut sich über den guten Vorbereitungsstart. „Die Jungs ziehen alle gut mit und haben Spaß. Es ist zwar anstrengend, aber wir haben Ziele und werden hart arbeiten, um die zu erreichen“, betont der im US-Bundesstaat Florida geborene Korbjäger.

Und auch von der Hansestadt ist Harris begeistert. „Wir sind am Samstag beim Hella´s Marathon mitgelaufen. Da hat man schon einiges von der Stadt gesehen. Es ist die bisher größte Stadt in meiner Profi-Laufbahn und ich bin echt begeistert“, freut sich der 24-Jährige.

Noch etwas mehr als sechs Wochen haben die Ostseestädter Zeit, um sich auf den Auftakt in die Pro A am 21. September zu Hause gegen Trier vorzubereiten. Bis dahin stehen insgesamt acht Spiele und ein Trainingslager auf dem Programm. Der erste Test findet am 15. August gegen den letztjährigen Liga-Kontrahenten SC Rist Wedel statt.

